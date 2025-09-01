DOĞU KARADENİZ YEREL ÜRETİM ÇALIŞTAYI

Doğu Karadeniz Yerel Üretim Çalıştayı; 24 Ekim 2025 tarihinde Rize’nin Pazar ilçesinde yapılacaktır. Pazar Sanayi ve Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen çalıştyın yürütücüsü kardeş dergimiz Kaçkar olacaktır.

Çalıştayın ana gayesi; Doğu Karadeniz coğrafyasında üreten kadınları biraraya getirip dayanışma sağlamaktır. Trabzon, Rize ve Artvin’de bulunan kadın girişimi kooperatiflerin yapacakları sunumlar neticesinde bölgede yeni stratejiler belirlenecektir.

Destekleyen Kurumlar

Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Pazar Karavancılar Derneği

Ekolojik Oteller Dergisi

İstanbul Pazarlılar Birliği Derneği

Hemşin Belediyesi

Pazar Belediyesi

www.kaçkar53.com

 

