DOĞU KARADENİZ YEREL ÜRETİM ÇALIŞTAYI

Doğu Karadeniz Yerel Üretim Çalıştayı; 24 Ekim 2025 tarihinde Rize’nin Pazar ilçesinde yapılacaktır. Pazar Sanayi ve Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen çalıştyın yürütücüsü kardeş dergimiz Kaçkar olacaktır.
Çalıştayın ana gayesi; Doğu Karadeniz coğrafyasında üreten kadınları biraraya getirip dayanışma sağlamaktır. Trabzon, Rize ve Artvin’de bulunan kadın girişimi kooperatiflerin yapacakları sunumlar neticesinde bölgede yeni stratejiler belirlenecektir.
Destekleyen Kurumlar
Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
Pazar Karavancılar Derneği
Ekolojik Oteller Dergisi
İstanbul Pazarlılar Birliği Derneği
Hemşin Belediyesi
Pazar Belediyesi
www.kaçkar53.com
#sırtcantam_dergisi #sirtcantam #sırtçantam #dunya.mirasi #dünya mirası #world heritage #world_heritage_turkey #olympos.dergisi #olympos #trekking.travel #trekking.tr #trekking #hiking #jeotermal_dergisi #jeotermal #kartepedergisi #kartepe #kartepegazetesi.tr #kackar_dergisi #kackarlar #ekolojik oteller #ismail_sahinbas #ismail şahinbaş