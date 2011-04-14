DOĞANIN İNCİSİ; SÜNNET GÖLÜ

Bahar yağmurlarının toprağa düşmesiyle ortaya çıkan buğulu toprak kokan havada, artık kimler olduğunu yazmadığım dostlarla birlikte parkur keşfimizin bu günkü duraklarından Sünnet Gölü’ne gitmek üzere Göynük’ten Mudurnu’ya doğru sıradağlar arasındaki vadiden yol aldık…

Sünnet Gölü yönüne döndüğümüzde dereden huşu içinde akıp gelen suyun tersine doğru yol alırken biraz sonra muhteşem bir manzara ile karşılaşacağımızın ipuçlarını hissetmeye başladık.

Vadiden orman manzarasını seyre daldığınızda doğal yaşamın her türüne tanıklık ederek Sünnet Gölü’ne hâkim durumda konumlanmış doğal yaşam oteline yaklaşırken karşımızda, Anadolu insanının dağların ‘sünnet’ edilerek oluştuğuna inandığı ve isim verdiği doğanın incisi sünnet gölü karşımızda…

Yıllardır özveri ile turizm sektöründe hizmet veren Doğal Yaşam Oteli’nin Umut (u) ve görevli arkadaşların içten davranışı benim her seferde sizinle tanışmış mıydık deyişimi hoşgörü ile karşılayan İlknur Hanım’ın samimiyeti sisli ve yağmurlu havanın kasvetli halini bile ortadan kaldırıyor.

Bölgede alternatif turizm alanında neler yapabileceğimizi nereleri parkur olarak işaretleneceğini konuşurken bin metrede konumlanmış ormanların arasındaki suyun sadeliğinin ve görkeminin seyrine dalıyorum…

Metin: Mehmet Cantürk, fotoğraflar: Mudurnu Doğal Yaşam Oteli Arşivi

14.04.2011