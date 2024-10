ÇORUH’TA SONBAHAR

Her memleketin kendine özgü sonbaharı vardır. Bolu Yedigöller’in sonbaharında sarının ve kırmızının her tonu bulunur. Aynı renkler, benzer tonlarda, Karadeniz iklim coğrafyasının yaşandığı her yerde görülebilir.

Akdeniz’de sonbahar Kasım ayı gibi başlayacak. Dere kenarlarında, özellikle çınar ağacı olan bölgelerde renk cümbüşleri yaşanacak.

Çoruh’ta şu günlerde çok renkli bir sonbahar yaşanmıyor. Burada sarı ve kırmızı renkler yok. Buranın rengi tüm yıl; sular bulanık, yapraklar gri…

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

28.10.2011