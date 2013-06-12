CİTTASLOW GÖKÇEADA

Dibek kahvesi, Rum köyleri, enfes koyları ile turizm cennetidir Gökçeada. Organik tarımın desteklendiği kendine has tat ve dokuları, doğal zenginlikleri ile ‘Sakin Şehir’ anlamına gelen ‘Cittaslow’ unvanına sahip dünyanın ilk ve tek adası unvanını taşımaktadır.

Ege Denizi’nde kuzeyinde Semadirek, güneyinde Bozcaada, güneybatısında Limni Adaları ile çevrili olan Gökçeada, yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk su altı milli parkına sahip Gökçeada’da ziyaret edilmesi gereken belli başlı noktaları:

Zeytinli Köyü: Daha çok Rum vatandaşların yaşadığı bu şirin köy Dibek kahvesi ile meşhurdur.

Tepeköy: Gökçeada’nın en yüksekte olan köyüdür. Rum vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Tepeköy’de her yıl Ağustos ayında Meryem Ana etkinlikleri düzenlenmektedir. Pınarbaşı (İspilya), Tepeköy’de görülebilecek güzel bir mesire alanıdır. Asırlık çınarların ve doğal su kaynağının bulunduğu Pınarbaşı Semadirek Adası’nı çıplak gözle izleyebileceğiniz doğal bir seyir terasıdır.

Marmara Şelalesi: Dereköy yakınlarında bulunan Marmara Şelalesi trekking yapmaya uygun adanın önemli mesire alanlarındandır.

Aydıncık Sahili (Kefaloz): 2 km’lik sahil uzunluğu ile adanın en gözde plajı konumunda olan Kefaloz, rüzgâr sörfü ve çadır kamp için uygun bir konumdadır.

Yıldızkoy: İlginç kaya oluşumları ile dikkat çeken Yıldızkoy TÜDAV tarafından Su Altı Milli Parkı ilan edilmiştir.

Ayrıca Yenibademli Köyü’ndeki höyük, Lazkoyu, Kaşkaval Burnu (Peynir Kayalıkları), İskitler Kalesi ve Tuz Gölü Gökçeada’nın gezilebilecek önemli yerlerindendir. Yılkı atları, yaban keçileri ve koyunları ile Gökçeada’da kendinizi bir safari turunda hissedebilirsiniz.

Büyükşehirlerin gürültüsünden uzakta kısa süreli sakin bir tatil yaşamak için oldukça ideal bir tatil alanı Gökçeada.

Metin ve fotoğraflar: Fehmi Şenyiğit

12.06.2013