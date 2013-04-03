CENNET GİBİ GÜZEL BAHÇE; EĞİN

Eğin (Bugünkü adı: Kemaliye), Erzincan’a bağlı bir ilçe. Eğin adının Ermenice Agn, Akn ‘kaynak’ kelimesinden geldiği ileri sürülmektedir. Kasabanın üst başında bulunan ve Kadıgölü adını taşıyan bir kaynak, çevrenin bahçelerini sulamakta, çeşmelerini beslemekte ve değirmenlerini işletmektedir.

Eğin, Fırat’ın Karasu kolu üstünde, sağ kıyıda, batı yönünde kurulmuştur. Doğudan Munzur silsilesi, batıdan ise Sançiçek Dağlan ile çevrili olup, denizden 825-900 metre yüksekliktedir.

Bir kaynakta Eğin sözcüğü, Horasan’da Ağın adındaki bir yöreden gelen oymağın kurdukları yeni şehre bu ismi vermeleri ve zamanla Eğin adına dönüşmesinden ortaya çıkmış olduğu belirtilmekte.

Bir başka kaynakta ise; Eğin anlam itibariyle tamamen Türk kökenli bir sözcük olup ‘Cennet gibi güzel bahçe’ anlamına gelmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un Divan-i Lügati Türk adli eserinde ise, bu kelime; ‘Sırtın eğilen kısmı’ olarak tanımlanmıştır.

Geçmişte Eğin olarak bilinen ilçenin adı, Mustafa Kemal’in adından esinlenerek Kemaliye’ye çevrilmiştir. İlçe merkezi ve bağlı diğer yerleşimleri geleneksel yöre mimarisini ve dokusunu büyük ölçüde korumaktadır. Yakın çevresindeki doğal güzellikleri ve zengin folkloruyla büyük bir turizm potansiyeline sahiptir.

Metin ve fotoğraflar: Seher Başoğul

03.04.2013