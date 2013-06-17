ÇANAKKALE’NİN SON SU KEMERİ

Su, insanoğlunun en temel gereksinimidir. İnsanoğlu suyu en uygun koşullarda kullanacağı şekilde şehrine ve evine taşımıştır. Yüzyıllar önce su kemerleri ile şehirlere ve evlere taşınan su, geçen süre zarfında gelişen teknolojiye uygun olarak şehirlere ve evlere veriliyor.

Su kemerleri günümüzde tarihi bir eser niteliği taşımaktadır. Ülkemizde en bilinen su kemeri İstanbul’da bulunan Bozdoğan Su Kemeri’dir. Günümüze kadar ayakta kalan su kemerlerinden bir tanesi Çanakkale’de bulunan Kemerdere’dir.

Antik Truva zamanında Truva’ya Kazdağları’ndan su getirmek amacıyla yapıldığı tahmin edilen Kemerdere’nin günümüzde kadar ayakta kalan kısmı doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi olmuştur.

Çanakkale’ye bağlı Civler Köyü’nde adını verdiği Kemerdere Mahallesi’nde bulunan su kemeri yemyeşil ormanı ve sahip olduğu küçük göledi ile mükemmel bir manzaraya sahiptir.

Metin ve fotoğraflar: Fehmi Şenyiğit

17.06.2013