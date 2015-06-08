BURSA’DA NİLÜFER ZAMANI

Bursa, ulu bir dağın çevresine kurulmuş kadim bir şehir. Tüm zamanların en güzel şehri nitelemesini hak eden, misafirlerine dört mevsim çok ayrı güzellikler yaşatan bir coğrafya. Ulu bir dağ, muhteşem iki göl, onlarca şelale ve binlerce çiçeğe vatan olan Bursa’nın nilüfer zamanı geldi.

Bursa’da Uluabat Gölü ve Karacabey Longoz Ormanları’nda beyaz renkli nilüferlerin açtığı zamandayız. Uluabat’ta küçük bir tekne kiralayarak nilüferlere ulaşılıyorken, Longoz Ormanları’nda nilüferlere çok ulaşmak kolay.

Nilüferler ve diğer doğal güzellikleri gördükten sonra Karacabey Boğaz’dan ayrılamayacaksınız…

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

08.06.2015