Nazım Hikmet’in bu şiirine çok severim. Zülfü Livaneli’nin müziği ve icra edişi de gerçekten çok güzel. Yason Burnu’nda geçirmiş olduğum gün bu şiiri düşündüm. İçimden müziğini fısıldadım. Geceyi dalgaların sesleri ile geçirdim. Rüyamda Iason, ‘sen gelirsen ekip tamamdır’ dedi. Uzattığı eli tuttum, bindim Argo’ya ve oradan da Kafkasya’nın serin sularına…

Şiirin sözleri aşağıda. Ruhu ‘Deniz’ olanlara armağan olsun…

“Denizin üstünde ala bulut

Yüzünde gümüş gemi

İçinde sarıbalık

Dibinde mavi yosun

Kıyıda bir çıplak adam

Durmuş düşünür.

Bulut mu olsam,

Gemi mi yoksa?

Balık mı olsam,

Yosun mu yoksa?

Ne o, ne o, ne o.

Deniz olunmalı, oğlum,

Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla…”

Metin ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş

28.03.2012