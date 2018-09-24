BOYABAT BAZALT KAYALIKLARI

Ülkemizin hemen hemen tamamını görme imkânım oldu. Tüm illeri görme imkânım olsa da daha tüm ilçeleri göremedim. Tüm ilçeleri göreyim diye de bir idama da yok. Sadece işim gereği 30 yıl içerisinde bazı yerleri sadece bir kere, bazı yöreleri de pek çok kez görüp, belli sürelerde de yaşadım.

Bu geçtiğimiz kurban bayramı döneminde sevgili küçük oğlum Pufi’yi de alarak memleketime aile ziyaretine doğru yola çıktık. Küçük oğlum Pufi 3 yaşında bir Terrier, büyük oğlum Deniz ise 16 yaşında. Evimizde bir kez dişi kedimiz var.

İstanbul’dan Rize’nin Pazar ilçesi tam tamına 1250 km. Yolculuğumuzu bölerek gerçekleştirmek daha iyi olur diye düşündük. Pufi de bu şekilde seviyor gerçekten. Yola çıkmadan önce, yol güzergâhım üzerinde ne kadar daha önce görme imkânım olmayan miras alanı varsa listeleyip programımı ona göre yapıyorum.

Oğlum Pufi ve ben

Oğlum Pufi’yi kabul etmeyen otellerde kalmıyorum. Biz de birlikte çadır kuruyoruz. İstanbul’dan çıkıp ilk yolculuğumuz İzmit’e yaptık. Kocaeli uzun yıllardır üzerine çalıştığım bir coğrafya olduğu için oğlum Pufi’de bölgeyi biliyor. Ardından Yenice ormanlarına gittik. Yol üzerinde iyi ayıya rastladık. Yavru ayı ile Pufi uzun süre birbirlerine baktılar. Ne Pufi daha önce bir ayı gördü, ne de yavru ayı Pufi kadar yakışıklı bir adam görmemiştir diye düşünüyorum.

Yenice coğrafyası da üzerine uzun yıllardır çalıştığım bir coğrafya ve oğlum Pufi de bu bölgeyi seviyor. Ihlamur Teras hayvan sever bir tesis. Yenice Belediyesi’ni başta başkan Zeki Çaylı Bey olmak üzere tüm çalışanları kutluyorum.

Sabah yeni bir yer görmenin hayali ile erkenden uyanıp yola koyulduk. Bazalt kayalıklar Sinop’un Boyabat ilçesine 15 km mesafede bulunuyor. Yol üzerinde tüm sapaklarda tabela bulunmakta yani kaybolma şansı hiç yok!

Boyabat Bazalt Kayalıklar Tabiat Anıtı

Boyabat Bazalt Kayalıklar Tabiat Anıtı, Kurusaray Köyü’nün Harun Çayı Mevkii’nde 2,5 km mesafede bulunuyor. Bölgeye vardığımızda karşımızda volkanik patlamalar sonucu oluşan 5 milyon yıllık bir jeolojik miras bekliyordu.

Birbirine yakın üç vadide, 10 hektarlık bir alanda boyları kırk metreye ulaşan altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor.

Dünyada çok az olan örneklerden biri

1996 yılında ‘I. derece doğal sit alanı’ ilan edilen bölge, 2011 yılında da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce ülkemizin 106. ‘tabiat anıtı’ kategorisine alınmış. On hektarlık bu alan aynı zamanda açık hava doğa eğitim merkezi anlayışı ile çevre düzenlemelerinin yapılmış. 30 ile 40 metre yükseklikte bulunan sütunların en büyük özelliği prizmatik ve geometrik şekillerden oluşmuş.

Yaptığım araştırmalar sonucunda bu türden kayaçlara dünya üzerinde sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya’da bulunuyor. Jeolojik oluşumu ile ilgili Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü ve 9 Eylül Üniversitesi uzmanlarınca yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda genç döneme ait yaklaşık 3-5 milyon yıl yaşında olduğu sonucuna varılmıştır.

Bölge her daim güzel olabileceğini düşünüyorum. Şelalenin suyu sanırım Haziran ayı gibi kesiliyor. Bu açıdan en ideal dönem için Nisan-Haziran ayıları arası diyebiliriz.

Oğlum Pufi ile buradan Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu’nda bir gece kaldık. Daha sonra memleketimize bayramdan bir gün önce ulaşarak hasret giderdik. Pufi ile yolculuk gerçekten keyifli oluyor. Lütfen sizlerde yaşamımızı paylaştığımız dostlarınızı gezdirin. Onlarında gezmeye ihtiyacı var.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

24.09.2018