BODRUM’DA ŞUBAT GÜNEŞİ

Tatil deyince birçok insan deniz, kum, güneş üçlüsünü bulabileceği ülkemizin tatil merkezi Bodrum’a mutlaka gitmiştir.

Beni bilenler şimdiye kadar daha çok bilinmeyen, sıra dışı yerleri gezmekten, fotoğraf çekmekten keyif alan bir gezgin olduğumu bilirler. Bodrum’un herkes tarafından tatil noktası seçilmesi, kalabalık olduğunu bilmek belki de beni hep uzak tutmuştur.

Yorucu ve yoğun geçen bir yaz sezonu turları ardından ilk kez kendimi sonbaharda Bodrum yollarında bulmuştum. Ayrıca yel değirmenleri olan kentler beni her zaman çekmiştir.

Bodrum’u hiç bu kadar seveceğim aklıma gelmezken bu kez Şubat ayında Bodrum’a ikinci seyahatimi gerçekleştirdim.

Şubat ayında Bodrum’da baharı yaşamak bana ayrı bir keyif verdi…

Metin ve fotoğraflar: Erol Şahin

20.02.2011