BAŞARI KİLİTLİ BİR KAPI GİBİDİR

Geçmişinizde büyük bir başarısızlığınız yoksa bu başarmak için ciddi bir girişimde bulunmadınız demektir. Başarısızlık istemiyorsanız, başarmayı denemeyin.

Hata yapmadan doğru yolu bulamazsınız, hata yapın ki başarıya ulaşmanın ne kadar kolay olmadığını öğrenin. Ama bu hatalar sizi yok etmesin daha da hırslandırsın ve hedeflerinizi genişletsin ancak o zaman başarının doğru yolunu bulursunuz.

Aslında başarı ilk doğduğunuz anda başlar ve hayatımızın sonuna kadar azim ve umutla devam eder. Başarı kilitli bir kapı gibidir, anahtar ise bizim elimizdedir. Bazıları başarının anahtarını kaybettiğini sanırlar. Aslında kaybetmeyip, pes etmişlerdir.

Anahtarın hala ellerinin arasında olduğunu fark etmezler. Geriye de dönemezler geldikleri yolu unuturlar ve kaybolurlar. Başarılı olma yoksunluğu isteksizlik ve tembelliktir, fazla başarılı olma isteği de hırsa ve hüsrana uğratır. Başarısızlık işe yaramaz bir insan olduğumuz anlamına gelmez. Asla başarısızlığı kendimizle bütünleştirmemeliyiz.

Başarısızlık bir son değil, hayat yolculuğunda aldığımız bir yoldur. Asıl başarı bir hendeğe takılıp düştüğümüzde tekrar kalkıp yolumuza devam etmektir. Başarı mutluluktur…

Metin: Gönül Melisa Köylüoğlu, fotoğraf: İsmail Şahinbaş

10.04.2011