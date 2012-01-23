Bu fotoğrafı Bolu Gölcük Gölü’nde çektim. İlk bakışta tek sıra halinde platform kenarında bekleyen köpekler görülüyor. Fotoğrafa sadece bu açıdan bakıldığında ortada ileriye doğru bakan köpekler dışında hiçbir şey yok.

Şimdi burada bir fotoğraf daha var, köpeklerin bakmış oldukları yön ile ilgili. Durum burada net olarak anlaşılıyor. Köpekler, mangal yapan gençlere doğru bakıyorlar. Umutlu bir bekleyiş içerisindeler yani.

Aslında konuyu tek fotoğrafta anlatmak mümkündü. ‘Bu köpekler nereye bakıyor’ sorusuna, bu fotoğrafa bakarak pek çok cevap verilebilirdi. Burada köpeklerin tek sıra halinde durmaları bana ilginç geldi. Bu duruş ve bakış, ikinci fotoğraftan anlaşılamazdı.

Mangal yapan çocuklar, bu köpekleri epeyce bir doyurdular buna şahit oldum. Onlar yapmasa ben yapacaktım. Bolu Gölcük Gölü’nden bir ‘an’dı gördüklerim. Sadece bir ‘an…’

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

23.01.2012