AZDAVAY’IN ÂŞIKLAR KÖPRÜSÜ, SEVGİNİN SEMBOLÜ

Uzun yıllar önce birbirlerini çok seven iki genç, ailelerinin karşı çıkması nedeniyle bir türlü evlenemiyorlarmış. Hiç bir zaman kavuşamayacaklarını düşünen sevgililer Azdavay’ın Devrekâni Çayı üzerinde kurulu olan köprü üzerine gelerek intihar etmek istemişler.

Olayı duyan aileler ise hemen köprüye gelerek gençleri bu kararlarından vazgeçirmeye çalışmışlar. Ailelerinden evlilik onayı alan genç sevgililer, intihar etme girişiminden vazgeçmişler. Bu olaydan sonra köprü Âşıklar Köprüsü adını almış.

Azdavay’ın Merkez Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi’ni birleştiren bu köprü, ilçeye gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Kesin yapılış tarihi belli olmayan köprü, geçtiğimiz yıllarda Azdavay Belediyesi tarafından restore edilmiş.

İlçede yaşayan sevgililer ve genç âşıkların uğrak yeri olan köprü, bugüne kadar binlerce aşka ev sahipliği yapmış. Âşıkların buluşarak hasret giderdiği tarihi köprü, birçok evlenme teklifine de şahit olmuş.

Azdavay ilçesine özgü doğal güzelliklerin sembolü haline gelen Âşıklar Köprüsü’nün sevgililere uğur getirdiğine de inanılıyor.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş

29.08.2011