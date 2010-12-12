AVŞA ADASI

1970’li yıllara kadar geçimini tarım ve balıkçılıktan sağlayan ada halkı, daha sonraki zamanlarda turizmin keşfi ile turizmciliğe yönelmiş, tarım ve balıkçılık azalmıştır. Türkiye’de bilinen birçok tatil merkezi daha yokken turizmcilik alanında faaliyet gösteren ada halkı bu sayede zenginleşmiştir.

Günümüzde gece hayatının canlılığı ve cıvıl cıvıl sahilleri ile özellikle gençlerin ilgi odağı olan ada, küçük Bodrum olarak da anılmaktadır. Konaklama tesislerinin ve turistik mekânların kıyı şeridinde bulunması sayesinde Avşa, sıcak ve canlı bir ortama sahiptir. Adada yaşam bu sebeple kolaydır. Kaldığınız otel önünden çok uzun mesafeler kat etmeden hemen denize girebilir veya herhangi bir mekânda alışverişinizi yapabilir ya da restoran ve kafelerden yeme içme gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Geceleri enerjinizi çok uzak mesafelere yol kat edip harcamadan gönlünüzce eğlenebileceğiniz birçok mekâna ayrıca çok yakınsınız. Bunların dışında mehtabı, sahile vuran yakamozlar eşliğinde izlemekten keyif alıyorsanız nargile evleri ve kafeler kumsala yaptıkları servislerle sizlere keyifli anlar yaşatıyor. Sabaha kadar eğlencenin hüküm sürdüğü ve 24 saat yaşamın tüm canlılığını sürdürdüğü Avşa Adası’nı elbette ki kelimelere sığdırmak mümkün değil.

Bunların dışında Türkiye’de havası en temiz yerlerden biri olarak dördüncü sırada bulunan Avşa Adası, sessiz sakin doğal ortamı ile kafa dinlemek isteyenlerinde durağıdır. Özellikle adanın doğu sahilinde yer alan yiğitler köyü, huzur arayanların ilk durağıdır. Eski zamanların kıyı balıkçı kasabalarını andıran yapısı ile nostaljik ortamı bulunan, güneşin berraklığı ile turkuaz mavisinin buluştuğu bu güzel yer, şehir gürültüsünden ve stresinden kaçanların ilk durağıdır. Bunun yanında hareketi sevmeyenler için adanın çeşitli yerlerinde bulunan birbirinden güzel koylarında konaklama imkânı da bulunmaktadır. Fiyatları son derece ucuz olan birbirinden güzel otel ve motelleri Avşa Adası’nda bulabilirsiniz. Kişi başı 10 TL’den konaklama imkânları bulunan Avşa Adası’nı yaz tatilinizde değerlendirmenizde büyük fayda var.

Ayrıca adanın farklı yerlerinden denize girilebilmektedir. Doğayı sevenler için kendilerinin yapabileceği trekking ve bisiklet gezileri ile adanın doğal güzelliklerini görmeleri tavsiyelerimiz arasında. Karşınıza çıkacak ıssız koylarda doğanın güzelliklerini tüm çıplaklığı ile yaşayabilirsiniz. Bunların dışında adanın popüler olan Altınkum ve Çınar koylarında yer alan kır gazinolarında yöresel tatların ve deniz ürünlerinin tadına bakabilirsiniz.

Peki, Avşa Adası’na nasıl gidilir?

Anadolu tarafından Balıkesir Erdek İlçesi’ne gelmeniz gerekiyor, buradan hareket eden yolcu gemileri ile 2 saatte Avşa Adası’na araçlı araçsız gelebiliyorsunuz. Trakya tarafından ise özellikle İstanbul’un Bostancı -Yenikapı semtlerinden hareket eden deniz otobüsleri ile araçsız 3 saatte, Sarayburnu’ndan hareket eden Mavi Marmara gemisi ile 6 saatte Avşa Adası’na gelebiliyorsunuz. Araçlı gelmek isteyenler Silivri’den hareket eden Özkaptan ve Ömerkaptan yolcu gemileri ile Avşa Adası’na gelebilirler. Birçok yönden ulaşımın sağlandığı Avşa Adası’na ulaşım çok kolaydır.

Avşa Adası anlatılmaz yaşanır. Ada ile bütünleşen bu özdeyişle yazımıza son verirken sizleri Avşa Adası’na davet ediyoruz. Ayrıca web üzerinden ada ile ilgili güzel bir kaynak site olan www.avsa-avsa.com sitesinden Avşa hakkında birçok bilgiye ve konaklama mekânlarının ayrıntılı bir listesine ulaşabilirsiniz.

Metin ve Fotoğraflar: Barış Göz

12.12.2010