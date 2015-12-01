AVRUPA’NIN AÇIKHAVA MÜZESİ ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag ve sınır şehri Brno’da dört günlük bir seyahatim oldu. Bu seyahatimde ilginç izlenimler edindim. Polonya’nın başkenti Varşova’dan otobüsle Prag’a geldim. Çok küçük bir otobüs terminalinde indim. İlk işim Prag’da bir pansiyon bulmak oldu. Zar zor bir pansiyonda boş yer buldum. Geceliği 14 Euro’ya konakladım. Sırt çantamı bıraktıktan sonra Prag’ı keşfe çıktım. Her köşedeki tarihi binaları, birbirinden güzel eserleri ağzı açık izledim. Prag’ın gerçekten bir turizm cenneti olduğunu Eski Şehir Meydanı’na veya Prag Kalesi’ne varınca anladım.

Çek Cumhuriyeti Avrupa’nın en çok ilgi gören turizm ülkelerinden birisi. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag, Avrupa şehirleri arasında en çok ziyaret edilen altıncı şehir, dünya şehirleri arasında en popüler on ikinci şehir konumunda. Turizm, Çek ekonomisi için önemli gelir kaynaklarından biri. Çek Cumhuriyeti’ne yılda gelen 6 milyonun üzerinde turist geliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden ve Türkiye’den gelen turist sayısı her geçen yıl artıyor. Türkler, Çek Cumhuriyeti’ne genelde balayı için gidiyor. Çek Cumhuriyeti’nde toplam hizmet gelirlerinin yaklaşık yüzde 35’ini turizm gelirleri oluşturuyor.

Hitler’in bombalamadığı şehir

Çek Cumhuriyeti’ne gelen turistlerin yüzde 60’ı Prag’ı tercih ediyor. Karlovy Vary ise yüzde 7,5 ile en cazip ikinci şehir. Prag’daki tarihi yapının korunmasında en önemli etkenlerden bir tanesi de bu şehrin hiçbir savaşı yaşamaması. Prag, I. Dünya Savaşı’nda, II. Dünya Savaşı’ndan etkilenmeyen nadir şehirlerden bir tanesi. Prag, Hitler’in bile bombalatmadığı nadir şehirlerden bir tanesi. Çek Cumhuriyeti’ne gelen turistler arasında Alman vatandaşları ilk sırayı alıyor. Bunda en önemli etken Çek Cumhuriyeti ile Almanya’nın komşu olması, ulaşım ağının gelişmiş olması ve vizesiz seyahat. Çek Cumhuriyeti’ne turistik ziyaret sıralamasında Türkiye oyuz birinci sırada yer alıyor. Türk turistlerin Çek Cumhuriyeti’ne az gitmesinin en önemli nedeni sıkı ‘vize politikası’dır. Türk turistler, Avrupa Birliği ülkelerinin konsolosluklarında hakarete uğramamak ve onlarca evrak hazırlamamak için vize istemeyen ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Son yıllarda Türkiye’den Çek Cumhuriyeti’ne ziyaretler artsa da sayı yeterli değil. AB’nin vizeleri kaldırması ya da ağır vize rejimini yumuşatması gerekiyor. Elçiliklerdeki onur kırıcı davranışlar, aşağılamalar veya sayısız evraklar yüzünden Türk turistler Çek Cumhuriyeti gibi önemli bir turizm cennetini göremiyor.

Çekler kendi ayağına kurşun sıkıyor Üç gün boyunca bulunduğum Prag’da dikkatimi çeken bazı olaylar oldu. Bunlardan birincisi ve en önemlisi Çeklerin turistlere yönelik kabalığıydı. Restorantlarda size bağıran garson görseniz şaşırmayın. Menüyü masaya sertçe bırakan garsonlar, asık suratla bakan satıcılar ve döviz bürolarındaki dolandırıcılık olayları Çek Cumhuriyeti için ileride kötü bir imaja neden olacaktır. Bir gün yolunuz Çek Cumhuriyeti’ne düşerse döviz bürolarına dikkat edin. Çekler de bir garip dolandırıcılık olayı var. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık ise Çek Cumhuriyeti’nin imajına büyük bir darbe vuruyor. Biraz esmerseniz size karşı kabalık ve gizli bir ırkçılık başlıyor. Bütün bu olumsuzluklar Çek Cumhuriyeti’nin turizmine darbe vurabilir. Çekler, kendi ayağına kurşun sıkıyor diyebiliriz. Dilenciler de Prag’da önemli sorunların başında geliyor. Prag’da her köşede bir dilenci görmek mümkün. Dilenciler, mutlaka İngilizce biliyor. Rusça ve Almanca bilen dilenciler bile var.

Çekler nerelere gidiyor?

Çekler, uzun süreli seyahatler için Hırvatistan ve Slovakya gibi komşu ülkeleri tercih ediyor. Türkiye, Çekler için sen çekici ülkeler arasında on üçüncü sırada yer alıyor. Kısa süreli seyahatlerinde ise Slovakya ilk sırada yer almakta. Bu ülkeyi Avusturya, Almanya, Polonya, Fransa izliyor. Çek vatandaşlar iş için ise öncelikle Almanya’ya seyahat ediyor. Bu ülkeyi sırasıyla Slovakya, Avusturya, İtalya takip ediyor. Çek Cumhuriyeti’ne giriş yapan yabancıların yaklaşık yüzde 75’i sınır komşusu olduğu dört ülke uyrukludur. Ülkeye giriş yapan yabancıların yüzde 1’inden daha azı vizeye tabi ülkelerden geliyor.

Önemli turizm mekânları

Prag gezilecek yerler listesi birçok önemli tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Vltava Nehri’nin ortasından geçtiği bu şehir köprüleri, kanalları, mistik havası, mimari eserleri ve Orta Çağ eserleri ile gezginlere birçok gezi alternatifi sunuyor. Başta UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Eski Şehir Meydanı (Old Town) olmak üzere şehirde birçok önemli yer bulunuyor.

Prag’da ilk ziyaret edeceğiniz yer mutlaka Prag Kalesi olmalı. Dünyadaki en büyük tarihi kalelerden olan yapı Prag gezilecek yerler listemizdeki ilk sırada yer alıyor. Kalesi 570 metre uzunluğunda ve 130 metre genişliğinde. Prag dünyadaki en büyük tarihi kaledir. Bohemia kralları, kutsal Roma imparatorları, Çekoslovakya ve Çek Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının çalışma odaları buradadır. Yaklaşık 7 bin metre karelik bir alan üstüne kurulan Prag Kalesi, 570 metre uzunluğunda ve 130 metre genişliğinde. Birçok yıkım ve yangına rağmen kale zamanla mimari açıdan daha da gelişmiştir. Kale içerisinde gotik Saint Vitus Katedrali, bir manastır, birçok kule ve sarayın kanatları bulunmaktadır. Prag Kalesi alanı üstünde 9. yüzyılda bir kale inşa edilmiş.

Eski Şehir Meydanı’nda tarihe yolculuk

Prag’daki en eski ve en önemli meydan olan Eski Şehir Meydanı, 10. yüzyılda kurulmuştur. Meydan, birçok tarihi yapıyla çevrili. Prag’daki en eski ve en önemli meydan olan Eski Şehir, 10. yüzyılda birçok ürünün uluslararası satışının yapıldığı bir yer olarak kurulmuştur. Meydan, birçok tarihi yapıyla çevrili. Ünlü Astronomik Saat, Nicholas Kilisesi ve Tyn Kilisesi, birçok ev ve saray ile mimari harikası meydanda bulunmaktadır. Eski Şehir Meydanı, Wenceslas Square ile Charles Bridge arasında bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında turistlerle dolu olan meydan şehrin en merkezi noktasıdır. Şehirde ziyaret edilecek diğer yerler buraya göre tarif edilir. Birçok tramvay hattı buranın yakınından geçer. Meydanda birçok değerli ve ziyaret edilen yapıyı görmeniz mümkündür. Meydanda bulunan Jan Hus Anıtı çok ziyaret edilen bir kısımdır.

Prag’da görmeniz gereken yerler

Prag’da mutlaka görmeniz gereken yerleri kısaca özetledim. İşte görmeniz gereken birbirinden güzel tarihi eserler:

Karl Köprüsü: Vltava Nehri üzerinde inşa edilen şehrin ünlü köprüdür. 14. ve 15. yüzyıllarda inşa edilen köprü turistlerin en ilgi gösterdiği yapılar arasında yer alır.

Astronomik Saat: Prag gezilecek yerler listesindeki bir diğer simge yapıdır. Old Town Meydanı’nda yer alan saatin her saat başı yaptığı animasyon izlenebilir.

St. Vitus Cathedral: Prag’daki en önemli ve en büyük kiliselerden biridir. Prag Kalesi içerisinde bulunan katedral, eski Prag krallarının mezar yeri olarak da kullanılıyor.

Wenceslas Meydanı: Prag’ın ana şehir meydanlarından biridir. İş ve kültür merkezi olan meydanda geçmişten günümüze birçok tarihi olay gerçekleşmiştir.

Belediye Binası: Prag’da yer alan bir kültür merkezi ve konser salonudur. 20. yüzyılın başında yeni sanat tarzı ile inşa edilen binanın iç kısmı iyi korunmuştur. Bu alan aslında 1383 yılında Kral Wenceslas IV’ye ev sahipliği yapsın diye yapılmıştır. Sonrasında askeri akademi olarak kullanılmış, 1903 yılında da yıkılmıştır. Bunun üstüne 6 yıllık bir çalışma sonucunda 1911 yılında yapılmıştır.

Prag Devlet Tiyatrosu: Prag’ın en önemli binalarından olan tiyatro binasıdır. 19. yüzyılın sonunda inşa edilen yapı Çek Cumhuriyeti’nde özgürlük ve kültürün sembolü olmuş.

Prag Ulusal Müzesi: Müze, 1818 yılında kurulmuştur. Doğal tarih, tarih, sanat, müzik ve kütüphanecilik ile ilgili yaklaşık 14 milyon tane nesne sergilenmektedir.

Royal Garden: Prag Kalesi’nde bulunan kraliyet bahçesidir. 16. yüzyılda kalede yaşayanlar için oluşturulan bahçe ancak 2002 yılında ziyarete açılmış.

Petrin Tepesi: Prag’a hâkim bir tepedir. Daha önce Kral Charles’ın bağı olarak kullanılan tepede yetişkinler ve çocuklara yönelik olabilecek birçok yer bulunmaktadır. Tepe, bir televizyon kulesi ve minyatür Eyfel Kulesi ile tanınmaktadır. Burada görülebilecek yerlerden biri Mirror Maze’dir. Aynalarla dolu bir holden oluşan yapı hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap etmektedir. Tepede ayrıca at turlarına katılabilirsiniz. Tepedeki gül bahçesi de kaçırılmaması gereken bir noktadır.

Karl Meydanı: Prag gezilecek yerler listesindeki en önemli meydanlardan biridir. New Town’da yer alır. 70 bin metre karelik alan üstüne kurulu olan meydan Orta Avrupa’daki en büyük meydandır. 1348 yılında Charles IV zamanında kurulan meydanın bir kısmı 1860’larda parka dönüştürülmüş.

Yahudi Gettosu ve Kutna Hora görülmeli

Tarihi Sinagog: Prag’da bulunan Avrupa’nın en eski sinagogudur. 1270 yılında gotik tarzda inşa edilen sinagog, hala aktif olarak kullanılmaktadır. Old Town’da Yahudi kesiminde bulunan sinagog sadece 1942 ­ 1945 yılları arasında kullanılamamıştır. Yahudi Birliği’ne üye olan sinagogda düzenli ayinlerin yanı sıra dini törenler de düzenleniyor.

Yahudi Yerleşim Birimi: Prag’da yer alan bir yerleşim birimidir. Old Town Meydanı ile Vlatava Nehri arasında yer alan Josefov’ın tarihi 13. yüzyıla kadar gider. Bu dönemde Yahudi Birliği şehirde sorunlar yaşamaya başlamıştı. Yüzyıllar içerisinde Josefov nüfusu daha fazla olan bir ghetto haline dönüştü.

Kutna Hora: Prag’a yakın konumda yer alan ünlü bir kasabadır. Meydanı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndedir. Kemik Kilise bölgedeki en ünlü yapıdır. Kutna Hora’da görebileceğiniz birçok ilginç yer bulunmaktadır. Kostnice Ossuary burada bulunur. Kemik Kilise olarak bilinen yer yaklaşık 40 bin kadar insanın kemiğinden inşa edilmiştir.

Metin ve fotoğraflar: İbrahim Büyükeken

01.12.2015