AŞK ADASI TENEDOS

‘Tanrı Bozcaada’yı insanlar uzun ömürlü olsun diye yaratmış’ derken Heredot ne kadar da haklıymış. Ruh halimiz, tatil arkadaşımız ve gideceğimiz yere göre tatil ile ilgili beklentilerimiz değişebilir. Bozcaada, kalabalık olmasına rağmen bunaltmıyor. İnsanları da çok içten. Daha sakin, daha doğal bir tatilin yanı sıra yeni yerler keşfetmek ve deniz molası vermek isteyenlerin durağı.

Kemiklerime kadar huzuru hissettiğim tatilde neler mi yaptım? Kendi hazırladığım kahvaltı ile güne başladım. Bambuların arasında yürüyerek sahile ulaştım. Yüzdüm, yüzdüm, yüzdüm. Sahilde kitap okurken uyuyakaldım. Bozcaada’nın sokaklarında gezerken şiir kitabının içinde gibi hissettim. Kekik kokusu eşliğinde şarap içerken gün güneşi uğurladı. Kısacası ‘Seyahat, satın aldığınız halde sizi zenginleştiren tek şeydir. ‘ Ege’nin bu güzel adasında neler yapılır? Aşk adası Tenedos’u keşfetme zamanı…

‘Beni kahvaltıda sev’

Normal şehir hayatımda en sevdiğim öğünlerden kahvaltıyı biraz daha uyuyabilmek için haşlanmış yumurta, tost, süt veya meyve gibi hızlı hazırlayabildiğim alternatiflerle geçiştiriyorum. Pazar günlerini de uzun kahvaltı yapabilmek için iple çekiyorum. Ada’da ise her sabah üşenmeden kahvaltı hazırladığıma ben bile inanamadım. Kırmızı üzüm, zeytin, peynir, domates, süt, reçel ve köy ekmeğinin bulunduğu doğal ve lezzetli bir kahvaltı yapmak oldukça keyifliydi.

Yüzme zamanı

Adanın en büyük plajı olan Ayazma Plajı, ince kumu ve boylu boyunca uzanan sahili ile sizi karşılayacak. Suyunun soğukluğuna da ‘girince alışıyorsun.’ Ayazma Plajı’na yakın Sulubahçe Koyu’nu da unutmamak gerekir. Çeşitli balığın bulunduğu Akvaryum Koyu’na da yüzmek için gidebilirsiniz. Beylik Koyu’na giderseniz de ‘Batık Gemi’ sizi şaşırtmasın.

Geçmişten günümüze kalanlar

Zamanında adanın ortasından geçen dere nedeniyle Bozcaada’nın merkezi Türk ve Rum Mahallesi olarak ikiye ayrılmış. Şimdi bu ayrımın olmamasına rağmen mimarisinden hala belli oluyor.

Türk mahallesinde ahşap evler varken Rum Mahallesi’nde ise daha renkli evler yer alıyor. 1800’lü yıllarda Osmanlı tarafından yeniden inşa edilen Bozcaada Kalesi’ni, Rum mahallerini gezerken ortasında yer alan Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Tarih ve üzüm kokan sokaklarında bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

Yeni tatlar keşfetme zamanı

Adanın merkezinde bulunan tarihi çınar ağacının altındaki Çınaraltı Cafe’de damla sakızlı Türk kahvesi ve damla sakızlı muhallebisini deneyebilirsiniz.

Domates reçelinin yanı sıra incir, karadut, süt ve damla sakızı reçelinin tadına bakabilirsiniz. Ben özellikle süt reçeline bayıldım. Reçelde şeker tadını sevmediğim için tatlarına bakarak aldım. Dışarıda kahvaltı etmek isterseniz çeşit çeşit reçellerin olduğu Rengigul’ü tercih edebilirsiniz.

Ada Cafe, Bozcaada’nın ilk kafesi ve Bozcaada’nın simgelerinden biri olan Gelincik şerbeti ve Gelincik reçelini ilk kez üreten işletme. Burada Gelincik şerbeti ve kurabiyesini deneyebilirsiniz.

Çiçek Fırını’ndan da sakızlı ve bademli kurabiyenin porsiyon miktarına dikkat ederek tüketebilirsiniz. Aynı zamanda Çiçek Fırın’da dereotlu mısır ekmeği, tam buğday ekmeği, köy ekmeği ve on tahıllı ekmeği kahvaltı için alabilirsiniz.

Sıcak havada Bozcaada Kalesi manzarasında soğuk bir şeyler içmek isterseniz Bianca’ya gidebilirsiniz.

Rengigül Sanat Galerisi’nde kafe olarak da zaman geçirebilirsiniz.

Maya’da peynir tabağı ile başlayan zeytinyağlılar ve et ile devam eden lezzetli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Bozcaada’nın mezesi de oldukça ünlüdür. Deniz börülcesi ve kabak çiçeği dolmasını deneyebilirsiniz. Ege mutfağına özgü meze ve zeytinyağlılar için Rum Mahallesi’nin ilk restoranlarından Sandal’da yemek yiyebilirsiniz. Limanda yemek isterseniz de Kuzina’yı tercih edebilirsiniz.

Çarşamba gününe denk gelirseniz pazarını gezmeyi unutmayın.

‘Bi kahve?’ molası

2015 yılında açılan Coffee Shelter’da da adanın en iyi kahvesini içebilirsiniz. Aynı zamanda Ada’da tek Third Wave Coffee içebileceğiniz yer. Kendi kavurdukları kahve çekirdekleri ile hem sıcak hem soğuk kahve yapıyorlar. Kahve aşığı olarak adada cold brew bulabilmek adaya olan sevgimi ikiye katladı.

Adada pizza mı yenir?

Cafe at Lisa’s ın menüsünde salata, spaghetti ve pizza ve çeşitlerinin yanı sıra çeşitli dünya yemeklerini bulabilirsiniz. Kahvaltı yapabilirsiniz. Lisa’nın ünlü çikolatalı pastası da tatlı hakkınız olabilir. Biz denizde zaman geçirirken öğle yemeğini atladığımız için çok acıkmıştık ve ince hamurlu pizza yedik. Kurutulmuş domates ve fesleğenli pizza oldukça lezzetliydi.

Bozcaada demek şarap demek…

3 bin yıl öncesinde şarapçılık ve bağcılık başlamış. Yaklaşık 1 km olan bağ yolunu ister bisikletinizle ister yürüyerek gezebilirsiniz. Böylece adada yetişen üzümleri keşfedebilirsiniz. Ada üzümlerinden yapılan şarapların tadına baktığımda ada aşkım başladı.

Ben özellikle Çamlıbağ’ın sahibi Yunatçılardan şarap almayı tercih ediyorum. Tenedion Wine House’ da tadım yapabilirsiniz. Tadım menüsü sayesinde 9 farklı şarabı deneyebilirsiniz. Kırmızı şaraplardan Kuntra Özel Rezerv’i favorilerim arasında. Bozcaada’nın vasilaki, çavuşüzümü, karalahna ve kuntra üzümleri var. Karalahna şarabını da denemeyi unutmayın. Yunatçılar dışında Amadeus, Gülerada, Corvus veya Talay Şarapçılıktan da şarap alabilirsiniz.

Aşk adasında akşam keyfi…

Polente Feneri’nde gün batımını izlemeye gidebilirsiniz. Bizim şansımıza dolunay vardı ve bi taraftan güneş batarken bi taraftan da ayın doğmasını izledik. Yanınıza şarap, kırmızı üzüm ve peynirin olduğu minik piknik sepeti alabilirsiniz. Arkanızda rüzgârgülleri, önünüzde ise Ege Denizi… Kekik kokuları eşliğinde şarabınızı yudumlarken gün batımını izlemek. Aşk adası Tenedos’a hoş geldiniz!

Gece eğlenme zamanı!

Tenedos, şehir hayatının kaosundan kaçıp biraz sakinlik ve huzur isteyenlerin yeri. Ancak akşamları bir şeyler içmek için alternatif yer arayanlar Polente veya Fuska’ya gidebilir. Adadaki fenerden alan Polente’nin açık alanında bir şeyler içip dans edebilirsiniz.

Metin ve fotoğraflar: Diyetisyen Perihan Kılıç

26.09.2016