Sahnedeler nihayet. Yeni duydum isimlerini, araştırdım müzikal tarzlarını.

Pırıltılı, aydınlık yüzlerini ve içten gülüşlerini ise yeni görüyorum. Ve hocaları ile ışıklar altındalar…

Genç Abdallar ve Bacılar ile ‘Deyişler ve Nefeslerle’ Anadolu’yu dolaşacağım bu akşam. Ozanlarla yeniden buluşacağım.

“Biz gönüller yapmaya geldik” diyor Yunus, “Bir dem aşksız kalamayız…”

Yunus hayranı Niyazi Mısri şiirleri,

Seyit Nesimi ‘en-el Hak’ söylemi ile

Kaygusuz Abdal ile yolculuk devam ediyor.

Koca Pir Sultan ile de buluşturuyorlar bizleri…

Nasıl ki, insan doğası değişken

Ve değişmeyen tek şey ‘değişimin kendisi’

Yüzyıllar ötesinden gelen öğretiler, kulaklarda

Farklı melodilerle…

Her insan bir dünya,

İçinde kederi de, neşeyi de barındırıyor.

Huzuru ve karmaşayı da…

Yaşam enerjisinin ta kendisini…

Ve nefes alıp, veriyorsak

Ve büyüyorsak sevinç ile

Daim olsun…

Aşk olsun… Huuu…

Metin: Deniz Can

15.07.2015