ANAMUR’DAN SİLİFKE’YE

Günün ilk ışıkları ile birlikte Mamura Kalesi’ni belgeledim. Yola çıkış amacım olan Mersin’in UNESCO tarafından aday olarak seçilen dört değerini görüntülemek ve yayınını hazırlamaktı. Denizden doğan gün ışığı surlara vurunca ilginç görüntüler oluşturdu.

Mersin’in Nisan ayı; çocukluğumda ünite dergisinde okuduğum ‘Köye giden kaza kaymakamı’ gibi bir durum yaratıyor. Toros bu, neresinden su patlayacağı belli olmuyor. Ya gelincikler? Hele hafif rüzgârda nazlı nazlı sallanan narin kırmızı çiçekler. Kırmızının bir kan kırmızı rengi var, bir de gelincik kırmızısı. Yol kenarlarında yeşil otlar içerisinde gelincikler insanı yoldan çıkartan davetkarlığı ile duruyorlar.

Ardından Anemurium antik kentine gittim. Anadolu’nun güneyindeki en uç noktada bulunan Anamur Burnu’nun, doğuya bakan yamaçlarında kurulan Anemurium’un yazılı kaynaklarda kentin MÖ 4’üncü yüzyıllarda kurulduğu tahmin ediliyor. Kazı devam ettiği için sadece belli alanlarda çekim yaptım. Bu muhteşem kentten ayrılmak kolay olmadı.

Anamur’dan doğuya doğru sahil yolculuğu insana kitap yazdıracak düzeyde ilginç. Anamur’da olunca enfes muzunu almadan olmadı elbette. Soğuksu ve Boğsak koyları, dönemeçli yollarla Tisan cennetine ulaştım.

Tisan Koyu, Yeşilovacık’tan 5 km çıkış, 3 km iniş ile ulaşılan bir cennet. Tisan antik yerleşimi, tanrıça Afrodit’e adanan antik Afrodisias (Kilikya Afrodisiası) yerleşiminin de bulunduğu tarihî bir bölgedir. Yaz sezonu hariç oldukça sakin yaşamıyla doğayla iç içe bir yaşantıya sahiptir. Böylesine güzel bir yeri ikinci konut saçmalığı ile kirletmiş durumdayız.

Öğleden sonra Korykos antik kenti ve kalesine doğru yola çıktım. Kale, kazı yapıldığı için ziyarete kapalı durumda. Kız Kalesi’nin gün batımındaki görüntülerini almak için Kız Kalesi Koyu’na geçiş yaptım.

Kasım ayında Silifke’de konaklamıştım. Bu gezimde Erdemli’de konakladım. Her iki ilçede de konaklama ve yemek seçenekleri oldukça fazla. Bu iki yerleşim bölgesinin kapladığı alan, ülkemizdeki antik alanlar açısından en yoğun bölgesini oluşturuyor.

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş / Mersin’de Bahar -4

07.04.2024