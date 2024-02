AMERİKAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NÜN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ İZMİT’E

Amerikan Arkeoloji Enstitüsü’nün onursal başkanı ve özellikle Roma’nın doğu eyaletlerinin yerel halkla ile ilişkilerini araştıran, dünyaca tanınan arkeoloji profesörü James R. Wiseman adına düzenlenen 42. geleneksel kitap yarışmasında 2023 yılı ödülünü almaya Çukurbağ Kazıları Bilimsel Danışmanı ve İZKSV Nikomedia Kazıları Kültür ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk layık görüldü.

Ağtürk’ün arkeoloji dünyasının en prestijli ödülünü almasına sebep; Çukurbağ Mahallesi kazıları üzerine incelemelerini kapsayan ‘The Painted Tetrarchic Reliefs of Nicomedia, Uncovering the Colorful Life of Diocletian’s Forgotten Capital’ adlı kitabıdır.

Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk yaptığı açıklamada, kitabının önce Harvard Üniversitesi’nde daha sonra Avrupa Komisyonu Marie Curie Aksiyonu kapsamında görevli bulunduğu Oxford Üniversitesi’nde yürüttüğü ‘Nikomedia’ adlı projenin bir çıktısı olduğunu belirtti.

Kitabın içeriğinde İstanbul’dan önce Büyük Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapan İzmit (Nikomedia) kentinde ortaya çıkan Roma imparatorluk sarayının ve onu süsleyen renkli heykel ve kabartmaların üzerinde 2015 yılından beri Kocaeli Arkeoloji Müzesi ile yürüttüğü arkeolojik ve bilimsel çalışmaları yorumladığını belirten Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk, bu kitabın ‘Kayıp Başkent Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri’ adıyla Türkçe edisyonunun da Koç Üniversitesi Yayınları’ndan İzmit Belediyesi’nin desteği ile basılarak Türk okuyucularla buluştuğunu söyledi.

Amerikan Arkeoloji Enstitüsü 2023 ödül açıklama bildirisinde Prof. Dr. Ağtürk’ün kitabının detaylı incelemesi yapılarak neden bu ödüle layık görüldüğü ise şöyle özetlenmiştir: “Şare Ağtürk bu kitabında, Nikomedia’daki anıta ait heykel ve kabartmaların tüm yönleriyle çözümlenmesi, konuların yorumlanması, boyalı bezeme, mermer kökenleri ve tekniği, boyut ve boyanın simgesel kullanımı konusunda ustaca bir inceleme sunmaktadır. Öyle ki bu heykeller, Roma Sanatı ile ilgili her kitapta yer almalıdır. Kitap antik Roma dünyasına dair geleneksel olarak İtalya’ya odaklanan maddi ve görsel kültür bilgisinin çok ötesine geçtiği, Anadolu’daki bilinmeyen izleri dünyaya tanıttığı ve içeriğindeki yeni bilgi ve metotların bundan böyle temel ders kitaplarında yerini alacağı için bu ödüle layık görülmüştür. Nikomedia’da bulunan ve Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk’ün kitabı ile incelenen bu anıt artık Geç Roma kültürü için bir mihenk taşı oluşturacaktır.”

Kentimizin kültürel kimliğini hak ettiği seviyelere taşıyan değerli hocamıza İzmit Belediyesi ve İzmit halkı adına teşekkür ediyoruz. Prof. Şare Ağtürk, ödülünü 2023 Ocak ayında Amerika’nın New Orleans kentinde Nikomedia üzerine yaptığı bir konuşmanın ardından almıştır.

Metin: Ceren Öker Cömert

SIRTÇANTAM 47. SAYI (MAYIS 2023)