Yenice’ye Eski Adet isimli I. Yenice Ekoturizm Çalıştayı, 20-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Ihlamur Teras’ta yapılacak. Çalıştayda; Yenice’nin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak ve Yenice’nin 2023 vizyonunu oluşturacak yol haritası konuşulacak.

Çalıştaya; Safranbolu’dan Aytekin Kuş, kadın girişimciler dâhil pek çok kişiye ilhan kaynağı olan Bilecik Gölpazarı’ndan Bedriye Berber Engin, Bolu Mudurnu’dan Mehmet Cantürk, Bolu Seben’den Turan Yılmaz, Kocaeli Yuvacık’tan Sedat Karaaslan, Muğla Milas’tan Tekin Ateş, Kastamonu Küre’den Mustafa Çağır ve Gölpazarı Göl-Flanoz Kadın Girişim Kooperatifi yetkilileri katılacak.

İki gün sürecek çalıştayın düzenleyicisi dergimizin yayın yönetmeni ve Yenice Belediyesi’nin turizm danışmanı İsmail Şahinbaş ile Yenice Belediyesi turizm sorumlusu Aşkın Uzunkara…