Yenice Fotoğraf Atölyesi Çalışması (27-29 Ekim)

Bulutlar koşar adım geçip gitmeye başlar. Gölgeler uzar, herkes güneşten koparabildiğini alır. Sonbahar düşer ormana ve suya. Renkler dile gelir. Batı Karadeniz’in bu heybetli tepelerinde kızıl bir cümbüş başlar. Yenice’nin karışık ormanları bir yaş daha almıştır.

Peşi sıra yükselen tepeler, sonsuza uzanır. Yamaçları bir üşüme alır. Hafifçe, bulut deniziyle örter üzerini. Geriye en göz alıcı, en kırmızı zirveleri bırakır. Bulutların altına gizlediği dünyayı hayal gücüne terk eder. Sessiz dalgalarla boğuşma başlar. Sisler çekildiğinde ise ağaçlar gözyaşlarını gizleyemez olur.

Kırmızı kırmızı süzülür damlalar. Kayın, Gürgen, Göknar. Her biri kendince anlatmaya başlar ormanı. Sarıyla, turuncuyla, kırmızıyla konuşurlar bu defa. Bütün orman bir ağıt yakar bu mevsimde (Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır belgeseli metninden. Metin; Barış Kılınç)

27 Ekim Cuma / Yolculuk

27 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Kadıköy Evlendirme Dairesi Önü’nden kalkış. Tur aracımız sadece bir noktadan hareket edecektir. Gece geç saatlerde Safranbolu’ya varıp otele yerleşeceğiz.

28 Ekim Cumartesi / Yenice

Safranbolu Bağlar’da ki kahvaltının ardından Yenice coğrafyasının en renkli bölümünde gün boyu yer alacağız. Akşam yine konakladığımız tesise döneceğiz.

29 Ekim Pazar / Safran

Bugün Safranbolu safranı tarlasını gezip öğleden sonra İstanbul’a döneceğiz.

Detaylar: Aktif katılımlı bu etkinlik; butik otel konaklamalıdır. Konaklama (2 gece) yapacağımız tesis Safranbolu Bağlar’da bulunmaktadır.

Katılım bedeli: 595 TL’dir (KDV dâhil)

Günışığı Turizm Yayıncılık Pazarlama

Denizbank Beyoğlu Şubesi

IBAN: TR96 0013 4000 0032 4769 3000 01

Fatura kimin adına kesilecekse, tur bedeli o isimle yatırılması gerekmektedir. Seyahat sigortası için katılımcının vatandaşlık numarası gereklidir. Tura katılım 12 kişi ile sınırlıdır.

Fiyata dâhil olan hizmetler: TP konaklama (sabah kahvaltıları, akşam yemekleri) ve rehberlik dâhildir. Etkinlik günleri için kumanya hazırlanacaktır.

Fiyata dâhil olamayan hizmetler: Ana yolculuktaki harcamalar ve müze girişleri.

Konaklama: Butik otelde yapılacak konaklama iki kişilik odalarda gerçekleşecektir.

Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2017 mesai saatleri bitimi.

Bu Turda Gerekli Malzemeler: Yürüyüş ayakkabısı, günlük kullanım için küçük sırt çantası, rüzgârlık veya yağmurluk, güneş gözlüğü, güneş kremi, kişisel temizlik eşyaları ve elbette fotoğraf makinesi…

Başvuru: Çok özel bu etkinlik için; sirtcantam@sirtcantam.com.tr

Trekking Travel

TÜRSAB 5239