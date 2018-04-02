Yenice Doğa Turizmi Eylem Planı

Yenice Belediyesi ile 2015 yılının Şubat ayında Yenice’nin tanıtılması için bir yol haritası çıkarmıştık. Bu yol haritasında şimdiye kadar hiç sapma olmadı. Anadolu’da bölgenin ekonomisine can verecek uzun vadeli anlaşma yapan kaç yer vardır bilmiyorum, belki de yoktur. Böylesine önemli görevi ekibimize layık gören Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve desteklerini esirgemeyen ekibine teşekkür ederiz.

Sırtçantam ekibi olarak bizler sahada görev yaparken, belediye ekipleri de turizm ekonomisinin kalbini oluşturacak Ihlamur Teras’ın temellerini çoktan atmışlardı. Ihlamur Teras, Yenice ilçesini ve Yenice (Filyos) Irmağı’nı kuş bakışı gören bir konuma sahip, hem konaklama hem de kır lokantası niteliğinde bir tesis.

Bütüncül bir çalışma

İşe başladıktan sonra bir yıl boyunca Yenice ormanlarının her tarafını gözlemleme imkânımız oldu. Bölgeye karın ilk ne zaman düştüğünden başlayarak, kar kalınlıklarına, vadilerin içerisinden akan nehirlerin su rejimlerine kadar incelemeler yaptık. Bitki ve yaban varlığı için uzmanlar tarafından yapılan çalışmaları inceledikten sonra yeri ve zamanında var olan bilgileri derledik. Yenice’nin coğrafyasını ezberledikten sonra iklim geçişlerini de öğrenmiş olduk.

Ihlamur Kokulu Yenice

Yapmış olduğumuz işleri yani ürettiklerimizi sırası ile ilgilileri ile paylaşmaya sıra geldiğinde, burada da bir plan çevrinde davranışlarda bulunduk. İlk önce yaptığımız işleri gün gün paylaşmak için www.dogayenicedir.com isimli bir internet sitesi açtık. Bu site hala faaliyette ama bu siteye www.ihlamurkokuluyenice.com alan isimi ile de ulaşmak mümkün.

Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır

Yenice’yi anlatan belgesel filmin yayımlanmasından önce 4 fragmanı yayımladık. Yenice ormanlarının yaşadığı her mevsimi tadımlık olarak yayımladıktan sonra sıra belgesel filme gelmişti. Bu konuda çok aceleci olmadık. Elimizde görsel malzeme çoktu. Bu görsel malzemeyi bölgeyi çok iyi anlatacak bir senaryoya ihtiyacımız vardı. Ekibimizin dron operatörü aynı zamanda İztv’den de çalışma arkadaşım Barış Kılınç girdi devreye. Yaptığımız işi ve nasıl bir film arzusunda olduğumuzu biliyordu. Öylesine bir metin çıkardı ki Ali Düşenkalkar’dan başkası okuyamazdı gerçekten. Yenice’nin yaşadığı dört mevsimi ‘Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır’ diyerek filmleştirdik. Tüm dünyaya ‘Yenice ormanlarında kendi renginizi bulun’ deyip filmi bitirdiğimizde ortaya çıkan belgesel filme biz de inanamadık açıkçası. İztv atölyesinden çıkan işin kötü olma imkânı yoktu.

Doğa Yenice’dir

‘Bir Ormana Hangi Renk Yakışır’ belgesel filminin gördüğü ilgi bizi çok mutlu etti. Filminin İztv’de yayımlanmasının ardından bölgeye çok sayıda misafir geldi. Film ile birlikte Sırtçamtam dergisine Doğa Yenicedir konusu ile kapak olduk. Elimizde bir anda bir internet sitesi, 4 fragman, bir belgesel film ve bir de dergi oldu.

Ihlamur Teras

Sıra dünyayı ağırlayacak, Yenice’ye gelen misafirlere yuva olacak tesisin açılışına gelmişti. Belediye bu konuda acele etmedi. 2017 yılında Ihlamur Teras’ı çok daha nitelikli hale getirdi. Ihlamur Teras’ın açılışından önce Ihlamur Kokulu Yenice isimli bir fotoğraf albümü ile Yenice Gezi Rehberi isimli iki kitabı da yayımlamayı başardık.

Marka şehir

2018 yılı başında Türk Patent Enstitüsü’nden iki hizmet markasını tescil ettirdik. Şehir mottosu olarak ‘Ihlamur Kokulu Yenice’yi, yeni yapılan tesis için de Ihlamur Teras’ı tescil ettirmiş bulunuyoruz.

Ihlamur Teras hizmete giriyor

Şimdi sıra Ihlamur Teras’ın açılışına geldi. 14 Nisan günü öğleden sonra Yenice’nin en büyük turizm tesisinin açılışı olacak. Bungalov evler ve Filyos Vadisi manzaralı kır lokantası hizmetten tüm dünya yararlanabilecek duruma geldi. Toplamda 20 bungalov, kır lokantası ve geniş bir alandan oluşan tesis ziyaretçilerini bekliyor. Yenice, Yenice Belediyesi’nin başlattığı ekoturizm projesi ile önümüzdeki yıllarda bu alanda kendinden söz ettirecek bir konumda. Yapılan tüm çalışmalar Yenice’nin tarım ve hayvancılığa dayalı yeni bir turizm anlayışını ortaya koymak şeklinde. Tesiste sadece yemek ve konaklamanın dışında, yörede üretilen tarım, hayvancılık ve el sanatları ürünleri de ilgilisi ile buluşturulacak. Yenice Ihlamur Terası’nın devreye girmesi ile bölge turizmde bir varış noktası konuma gelecek.

Coğrafya kaderdir

İbni Haldun’un ‘Coğrafya kaderdir’ sözü ne kadar doğru ve güzel bir söz. Evet, içinde yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz, odunuyla ısındığımız Yenice ormanları da bizim, Yenice’nin kaderi. Biz Yenice olarak, tarih boyunca hep, kaderimiz olan bu Yenice ormanlarının kesimi ve tomruk üretimi yönüyle ilgilendik. Oysa Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından biri olan, uçsuz bucaksız bir orman denizini andıran Yenice ormanları, doğal yaşlı ve karışık ormanlarıyla, anıt niteliğindeki ağaçlarıyla, derin vadileriyle, akarsu ekosistemleri ile barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle eşsiz bir doğa harikası.

Sahip olduğumuz bu eşsiz doğa harikasını, şehirlerde beton bloklar arasına sıkışmış, ağaca, yeşile doğaya hasret Türkiye ve dünya insanlarına tanıtmamız, değişen ve gelişen yeni turizm anlayışının yükselen trendi doğa turizmine kazandırmamız gerekiyordu. Bunun için 2014 yılında büyük bir turizm hareketi başlattık ve iki koldan çalışmalarımıza başladık. Birincisi yemek ve konaklama için altyapı çalışmaları, ikincisi ise tanıtım çalışmaları.

2018 yılı itibariyle kır lokantası, kafe ve 20 adet bungalov evden oluşan Ihlamur Teras ve bungalov evler isimli sosyal tesissimiz faaliyete geçirdik. Yapmış olduğumuz bu tesis, başlatmış olduğumuz bu büyük turizm hareketinin bir ürünüdür. Yenice turizmi açısından birer kilometre taşı olacağına inandığımız bu çalışmalarımız Yenice’mize, doğaseverlere hayırlı olsun…

Zeki Çaylı (Yenice Belediye Başkanı)

Etkinlik Takvimi

Bölgeyi tanıtmak amacı ile her yıl sürekli olarak aynı tarihte tekrar edilecek bir etkinlik takvimi düşlüyoruz. Bölgenin coğrafi yapısı düşünülerek yapılacak bu etkinlikler Türkiye’nin genel etkinlik takvimi düşünülerek hazırlandı.

Mayıs 3. Hafta: Mantar Şenliği

Haziran 3. Hafta: Yoga Şenliği

Temmuz 2. Hafta: Doğa Sporları Şenliği

Ağustos 1. Hafta: Kelebek Şenliği

Eylül 3. Hafta: Geyik Böğrüm Şenliği

Ekim 4. Hafta: Fotoğraf Şenliği

Yenice’nin Korunan Alanları

Yenice ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları, karışık doğal yaşlı ormanları, derin vadileri, akarsu ekosistemleri ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli alanları arasında yer alıyor. Türkiye’nin en büyük blok ormanlarından biri olan ve uçsuz bucaksız bir orman denizini andıran Yenice sıcak noktası, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, yaklaşık 75 bin hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Türkiye’nin en bakir orman habitatları arasında yer alan Yenice ormanları, bitkiler, kuşlar, memeliler ve sürüngenler gibi pek çok canlıya yaşam ortamı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle Yenice ormanlarının sahip olduğu doğal yaşam alanlarından bazıları Batı Karadeniz doğu kayını ormanları, Batı öksin (Avrupa-Sibirya bitki bölgesinin, bütün Kuzey Anadolu’yu içine alarak Kafkasların batı bölümüne kadar uzanan kesimi) ormanları, Uludağ göknarı ormanları ve Batı Karadeniz’in alt kesiminde yetişen sarıçam ormanları, Bern Sözleşmesi’ne (Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi) göre ‘Tehlike Altındaki Habitatlar’ listesinde yer almaktadır. Yenice ormanları, tropik bölgeler dışında, dünyanın ender bölgelerinde görülebilecek, birçoğu anıtsal boy ve kalınlığa ulaşmış ağaç türleri ile gerçek bir ağaç müzesidir. Bu ormanlarda barınan hayvanların çeşitliliği, yaban hayatı yönünden Yenice’ye ayrı bir değer kazandırmaktadır. Ormanların bazı bölümleri ‘Tabiatı Koruma Alanı’ ilan edilmiştir. Gökpınar Mevkii’ndeki 4 hektarlık bir alan, 40 çeşit ağaç türü ve çok sayıda hayvanı ile birlikte arboretum olarak tescil edilmiştir. Alanın bazı kesimleri hâlâ ‘doğal yaşlı orman’ özelliğini korumaktadır. Yenice’deki doğal yaşlı ormanlar arasında Çitdere Tabiatı Koruma Alanı, Şekermeşe girişinde, toplam 103,5 hektar genişliğindeki Istranca meşesi topluluğu ile Dibekyanı’ndaki bir anıt meşe topluluğu dikkat çekmektedir. Yenice ormanlarında, Kavaklı ve Çitdere Orman İşletme şefliklerinde olmak üzere iki ‘Tabiatı Koruma Alanı’ yer almaktadır. Tabiatı koruma alanları, yaklaşık 75 bin hektar olan Yenice sıcak noktasının %1,4’ünü kaplamaktadır. Sınırları 2003 yılında tescil edilen ‘Yenice Yaban Hayatı Koruma Sahası’ ise, sıcak noktanın büyük bir bölümünü içermektedir. Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yüzölçümünün %71 orman olan Türkiye’deki birinci il Karabük ve yine yüzölçümünün %85’i orman olan birinci ilçe Yenice’dir.

Baklabostan Tabiat Parkı

Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Kavaklı Tabiat Koruma Alanı

Çitdere Tabiat Koruma Alanı

Gökpınar Mevkii Arboretum Sahası (Açık Hava Ağaç Müzesi)

Yenice’nin Rotaları

Yenice’nin rotalarını üç başlık altında topladık. Rotalar; yürüyüş ve bisiklet etkinliklerinden oluşuyor. Doğal yürüyüş ve bisiklet rotalarını; Günübirlik Yürüyüş Parkurları (Hiking), Kanyon Geçişleri (Kanyoning) ve Dağ Bisikleti Parkurları (Mountain Biking) şeklinde kategorize ettik.

Hiking

Kuzdağ Geçişi: 17 km

Yenice Ormanları Geçişi: 15 km

Kanyoning

Şeker Kanyonu: 5 km

Dağ Bisiklet Parkurları

Yenice Ormanları’ndan Küre Dağları’na: 153 km

İncedere Yolu: 38 km

Baklabostan Şelalesi Yolu: 58 km

Yenice-Karabük: 40 km

Doğal Mirastan Kültür Mirasına Yolculuk: 55 km

Yenice-Yalakuz Eğriova Yaylası-Eskipazar: 71 km

Yenice-Sorgun Yaylası-Karabük: 48 km

Yenice Şeker Kanyonu-Sorgun Yaylası-Çetiören: 50 km

Yenice Şeker Kanyonu-Eğriova Göledi-Subatar-Yenice: 64 km

Yenice Şeker Kanyonu-Eğriova Göledi-Belen Yaylası-Karabük: 54 km

Metin ve fotoğraflar: İsmail Şahinbaş