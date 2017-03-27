UNESCO’nun Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü Mesajı

Irk ayrımcılığı bireyleri toplumlardan ayıran, eşitsizliği arttırıp öfkeyi, karamsarlığı ve şiddeti besleyen bir zehirdir. Irkçılık ve ayrımcılığın her formuna karşı özellikle de gittikçe çeşitlenen toplumlarda verilen mücadele barışın ve sosyal uyumun dayanak noktasıdır. Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü’nde UNESCO, bütün üye devletleri ve paydaşlarını daha kapsayıcı, daha bağışlayıcı ve daha adil bir dünyanın inşası için çabalarını arttırmaya davet etmektedir.
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