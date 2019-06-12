UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Belirlendi

UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri UNESCO 40. Genel Konferansında onaylanmak üzere UNESCO 206. Yürütme Kurulu’nca kabul edildi. 2020-2021 dönemi için Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri 3-17 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO Yürütme Kurulu 206. Oturumunda görüşülerek 51 anma ve kutlama yıl dönümü önerisinin UNESCO 40. Genel Konferansı’na sunulmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 2020 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan’ın desteğiyle Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü; 2021 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya desteğiyle Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl DönümüveAzerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan desteğiyle Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl DönümüUNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı’na alınmak üzere Genel Konferansta karara bağlanmak suretiyle Yürütme Kurulunca kabul edildi.

Yürütme Kurulunca 40. Genel Konferansa sunulacak öneriler:

Film yönetmeni, yazar ve yapımcı Henri Verneuil’in (Ashot Malakian) Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1920-2002) (Ermenistan, Fransa ve İtalya desteğiyle)

Bilim insanı Lutfi Zadeh’in Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1921-2017) (Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye desteğiyle)

Eğitim, bilim ve teknoloji, sanat ve kültür başlatıcısı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1920-1975) (Bangladeş, Küba, Hindistan, Japonya, Nepal ve Polonya desteğiyle)

Ressam, grafik sanatçısı ve eğitimci Ferdynand Ruszczyc’in Doğumunun 150. Yıl Dönümü (1870-1936) (Belarus ve Polonya, Litvanya ve Rusya Federasyonu desteğiyle)

Belarusian State University’in Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü (1921) (Belarus, Letonya, Litvanya, Polonya ve Rusya Federasyonu desteğiyle)

Yazar Ivan Vazov’un Vefatının 100. Yıl Dönümü (1850-1921) (Bulgaristan, Polonya, Romanya ve Rusya Federasyonu desteğiyle)

Tarnovo Literary School’un Kuruluşunun 650. Yıl Dönümü (Bulgaristan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Slovenya desteğiyle)

Bilim insanı Slavoljub Eduard Penkala’nın Doğumunun 150. Yıl Dönümü (1871-1922) (Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Polonya desteğiyle)

Şai Cintio Vitier’in Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1921-2009) (Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay desteğiyle)

Rafael María de Mendive’nin Doğumunun 200. Yıl Dönümü (1821-1886) (Küba, Ekvador ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti desteğiyle)

Bilim insanı John (Iohannes) Amos Comenius’un Vefatının 350. Yıl Dönümü (1592-1670) (Çekya, Hollanda ve Polonya desteğiyle)

Ressam Guayasamin’in Doğumunun 100. Yıl Dönümü (Ekvador, Kolombiya, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay desteğiyle)

Olympe de Gouges tarafından ilk edebi eserin 250. Yıl Dönümü (1771) (Fransa, Andorra ve Romanya desteğiyle)

Paul Ricoeur felsefi akımının kuruluşunun 50. Yıl Dönümü (1970) (Fransa, Andorra ve Romanya desteğiyle)

Besteci, öğretmen ve halk figürü Zakaria Paliashvili’nin Doğumunun 150. Yıl Dönümü (1871-1933) (Gürcistan, Ermenistan ve Letonya desteğiyle)

Mukavemetçi Sophia Magdalena Scholl’un Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1921-1943) (Almanya, Avusturya ve Luxemburg desteğiyle)

Besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven’ın Doğumunun 250. Yıl Dönümü (1770-1827) (Almanya, Avusturya ve Polonya desteğiyle)

Piyanist Georges Cziffra’nın Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1921-1994) (Macaristan, Fransa, Sırbistan, Slovenya ve Polonya desteğiyle)

Şair ve Yahudi direniş kahramanı Hanna Szenes’in Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1921-1944), (1921-1944) (Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı desteğiyle)

Bilim insanı Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Al-Bīrūnī’nin Vefatının 1000. Yıl Dönümü (973?-1061?) (İran İslam Cumhuriyeti, , Afganistan, Ermenistan ve Suriye Arap Cumhuriyeti desteğiyle)

Sufi ve şair Farid al-Din Abu Hamed Mohammad Attar Neishaburi’nin Doğumunun 900. Yıl Dönümü (1146?-1221?) (İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan, Fransa, Oman ve Suriye Arap Cumhuriyeti desteğiyle)

Şair Dante Alighieri’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü (1265-1321) (İtalya, San Marino ve İsviçre desteğiyle)

Bilim insanı Ihsan Abbas’ın Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1920-2003) (Ürdün)

Bilim insanı ve filozof Abu Nasr Farabi’nin (Al-Farabi) Doğumunun 1150. Yıl Dönümü (870-950) (Kazakistan ve İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Rusya Federasyonu ve Türkiye desteğiyle)

Shymkent Şehrinin Kuruluşunun 2200. Yıl Dönümü (181) (Kazakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkiye desteğiyle)

Vilna Gaon olarak bilinen düşünür ve yazar Rabbi Elijah ben Solomon Zalman’ın Doğumunun 300. Yıl Dönümü (1720-1797) (Litvanya, Belarus, Polanya, YIVO Institute for Jewish Research ve Institute for Polish-Jewish Studies desteğiyle)

Arkeolog Marija Gimbutas’ın (Gimbutienė) Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1921-1994) (Litvanya, Letonya, Almanya and Pacifica Graduate Institute, Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle)

Antik Karakorum Şehrinin Kuruluşunun 800. Yıl Dönümü (1220) (Moğolistan, Almanya’nın desteğiyle)

Entelektüel ve insan hakları savunucusu Eduardo Mondlane’nin Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1920-1969) (Mozambik, Güney Afrika, Namibya, Zambiya ve Zimbabwe desteğiyle)

Dil Bilimci ve şair Blaze Koneski’nin Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1921-1993) (Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Karadağ desteğiyle)

Pedagog ve entelektüel Parashqevi Qiriazi’nin Vefatının 50. Yıl Dönümü (1880-1970) (Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Türkiye desteğiyle)

Şair Nasser bin Salem al-Rawahi’nin (Abu Muslim al-Bahlani) Vefatının 100. Yıl Dönümü (1860-1920) (Oman, Kuveyt ve Katar’ın desteğiyle)

Karol Wojtyła, Pope John Paul II Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1920-2005) (Polonya, Macaristan ve Litvanya desteğiyle)

Royal Castle in Warsaw rekonstrüksiyonunun 50. Yıl Dönümü (1971) (Polonya, Hırvatistan ve Çekya desteğiyle)

Besteci ve oyuncu Amália Rodrigues’in Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1920-1999) (Portekiz, Angola, Cabo Verde, İspanya, Fransa, Brezilya ve Mozambik desteğiyle)

Institute for Serums and Vaccines’in (Serum ve Aşı Enstitüsü) Kuruluşunun 100. Yıl Dönümü (1921) (Romanya, Bulgaristan, Fransa, Moldova, Rusya Federasyonu ve Sırbistan)

Dilbilimci Eugen Coșeriu’nun Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1921-2002) (Romanya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Moldova ve Türkiye desteğiyle)

Yazar Fyodor Dostoevsky’in Doğumunun 200. Yıl Dönümü (1821-1881) (Fildişi Sahilleri, Belarus, İtalya, Meksika ve Rusya Federasyonu,Brezilya, Bulgaristan, Küba ve İsviçre)

Yazar Ivan Bunin’in Doğumunun 150. Yıl Dönümü (1870-1953) (Rusya Federasyonu, Fransa, Romanya ve Özbekistan)

Yazar Nikolay Nekrasov’un Doğumunun 200. Yıl Dönümü (1821-1878) (Rusya Federasyonu, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Sırbistan ve Slovakya)

Şair ve yazar Jovan Dučić’in Doğumunun 150. Yıl Dönümü (1871-1943) (Sırbistan, Bosna-Hersek, Macaristan ve Romanya)

Şair Pavol Országh Hviezdoslav’un Vefatının 100. Yıl Dönümü (1849-1921) (Slovakya, Çekya ve Polonya)

Şair Kamol Khujandi’nin Doğumunun 700. Yıl Dönümü (Kamоliddin Masud Khujandi), (1320-1401) (Tacikistan, Iran İslam Cumhuriyeti ve Kırgızistan desteğiyle)

Venerable Ajaan Mun Bhuridatta Thera’nın Doğumunun 150. Yıl Dönümü (1870-1949) (Tayland, Çin, Kore Cumhuriyeti ve Viet Nam desteğiyle)

His Royal Highness Prince Vajirañāṇavarorasa’nın (Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Vajirañāṇavarorasa) Vefatının 100. Yıl Dönümü (1860-1921) (Tayland, Çin, Kore Cumhuriyeti ve Viet Nam desteğiyle)

Yazar Mohamed Laroussi Métoui’nin Doğumunun 100. Yıl Dönümü (1920-2005) (Tunus, ALECSO desteğiyle)

Yazar, şair ve filozof Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü (1209-1271) (Türkiye, Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya desteğiyle)

Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü (720) (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan desteğiyle)

Şair ve Sufi filozof Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü (1241-1321) (Türkiye, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan desteğiyle)

Şair Lesia Ukrainka’nın Doğumunun 150. Yıl Dönümü (1871-1913) (Ukrayna, Almanya ve Gürcistan desteğiyle)

Eğitimci Chu Văn An’ın Vefatının 650. Yıl Dönümü (?-1370) (Viet Nam, Hindistan, Kore Cumhuriyeti ve Tayland desteğiyle)