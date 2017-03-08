Uluslararası Kadınlar Günü

‘Kadının mücadelesi bir feministe veya herhangi bir kuruma değil, insan haklarına değer veren herkesin ortak gayretlerine aittir.’ Aktivist Gloria Steinem’ın bu sözleri kadın hakları için verilen mücadelenin evrensel yapısını göstermektedir ve her sene 8 Mart’ta, bizler herkesin için refahı sağlama konusunda bir itici güç olan toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı yeniden ifade ediyoruz.
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