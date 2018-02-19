Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne İlişkin Ortak Mesaj

Geleceğimiz de, tıpkı geçmişimiz gibi bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle belirlenecektir. Gelecekteki bu ilerlemelerin, ancak bilimdeki kadınların ve kız çocuklarının yeteneğinden, yaratıcılığından ve fikirlerinden yararlanıldığında zirveye ulaşması mümkün olur.

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