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Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne İlişkin Ortak Mesaj

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne İlişkin Ortak Mesaj

GÜNIŞIĞI 0

Geleceğimiz de, tıpkı geçmişimiz gibi bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle belirlenecektir. Gelecekteki bu ilerlemelerin, ancak bilimdeki kadınların ve kız çocuklarının yeteneğinden, yaratıcılığından ve fikirlerinden yararlanıldığında zirveye ulaşması mümkün olur.

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