Turkuvaz Suların İzinde

Akdeniz’in turkuvaz renkli sularında yapılacak bu etkinlik; üç günübirlik tekne gezisi ve bir rafting etkinliğini içermektedir. Sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak ‘4 Gece, 5 Günlük Tam Pansiyon’ bu etkinlik KDV dâhil 2750 TL’dir.

21 Haziran Pazar / İstanbul’dan Antalya’ya yolculuk

Yolculuğumuz İstanbul Kabataş’tan saat 23.00 başlayacak. Yaklaşık 10 saatlik bir yolcuktan sonra Antalya’nın Olympos Bölgesi’ne ulaşacağız.

22 Haziran Pazartesi / Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri

Olympos Bölgesi’nde bulunan ve dört gece konaklayacağımız çam ağaçları içerisinde bulunan tesise yerleştik sonra uzun bir kahvaltı bizleri bekliyor. Günün ikinci yarısındaki etkinliğimizde Korsan Koyu’nda yüzme ve Gelidonya Feneri’nde günbatımı izlemek bulunuyor.

23 Haziran Salı / Olympos’ta Turkuvaz yolculuk

Bugün, Çıralı Koyu ile Adrasan Koyu arasında yükselen Musa Dağı’nın eteklerin bulunan koylara tekne gezisi yapacağız. Yeşile çalan turkuvaz rengi Ceneviz ve Sazak koylarında bizleri bekliyor.

24 Haziran Çarşamba / Eşsiz beyaz kumları ile Suluada

Adrasan açıklarında bulunan Suluada’nın eşine az rastlanır beyaz kumları eşine az rastlanır bir coğrafyada olmanın keyfini bu yolculukta bulacağız.

25 Haziran Perşembe / Kekova ve Simena’da tekne gezisi

Üçağız Köyü’nden Kekova Adası ve Simena’ya yapılacak tekne gezisinde Akdeniz’in turkuvaz renginin doruklarına ulaşacağız. Hem yüzme açısından hem de tarihsel açıdan dünyanın en ilgi çekici bu bölgesinde Akdeniz güneşinin ve tuzlu serin sularının keyfine varacağız.

26 Haziran Cuma / Köprülü Kanyon’da rafting

Sabah kahvaltısının ardından dönüş yolunda Köprülü Kanyon’a gidiyoruz. Köprüçay’da yapacağımız raftingin ardından akşam saatlerinde Antalya’dan İstanbul’a doğru dönüşe geçiyoruz.

27 Haziran Cumartesi / Günün erken saatlerinde İstanbul’a varmış olacağız.

Trekking Travel (TÜRSAB 5239)

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