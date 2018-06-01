Türkiye’de Havası Temiz Tek İl Giresun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2010-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği ölçümlerin sonuçlarını açıkladı. DSÖ’nün standartlarına göre Türkiye’de 81 il arasında sadece Giresun’da hava kirliliği sınırın altında verilere sahip.

Yapılan ölçüm sonuçlarına göre havası en kirli 3 şehrin ise; Batman, Hakkâri ve Gaziantep olduğu görüldü. Diğer yandan verilere göre Avrupa’da havası en kirli 10 şehirden 5’i Türkiye’de yer alıyor. Avrupa’nın havası en kirli şehirleri arasında birinci sırada Sırbistan’dan Novi Sad bulunurken 4, 5 ve 6. sırada Batman, Hakkâri ve Gaziantep; 9 ve 10. sırada ise Siirt ve Afyon var.

Dünya Sağlık Örgütü’nün geniş kapsamlı araştırma sonuçları, hava kirliliğinin insan sağlığı ve yaşamını tehdit eden tehlikelerin başında geldiğini gösteriyor. Ulaşım, yanlış kentleşme, fosil yakıtlara bağımlı enerji politikaları sağlıklı ve uzun yaşamın baş düşmanları. Avrupa coğrafyasının kirlilik haritasında da Türkiye’den şehirler listenin başında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini ciddiyetle ele almalı, temiz hava eylem planlarını kararlılıkla devreye sokmalı. En önemlisi ise Bakanlık başta endüstri ve enerji projelerinin ÇED süreçlerini yürütürken, ölümcül hava kirliliği gerçeğini göz ardı etmemeli.