Taze Sıkılmış Kartopu

Bu yıl, Ocak ayının son haftasında ‘İz’le Gez’ ekibi olarak Karadeniz’e bir seyahatimiz olmuştu. Ayder Yaylası’nda düzenlenen ‘Kardanadam Şenliği’ne katılmak için kalabalık bir gurup yola çıkmıştık.

Yoğun kar yağışı altında geçen dört gün boyunca çocuklar gibi eğlendik. Yer Karadeniz, gurupta da Karadenizliler olduğu için gülmekten yüz kaslarımız epeyce acıdı. Karadenizli için sıradan bir olay, diğer bölgelerimizde yaşayanlar için ilginç gelebiliyor. Ama bir Karadenizli olarak az sonra anlatacaklarım bana da pes dedirtti.

Şenlik alanına gurup olarak girdiğimizde arkamdan bir ses “taze sıkılmış” gibi bir şeyler söyledi. Bende ‘taze sıkılmış’ kelimesini duyunca ‘portakal suyudur’ diye düşündüm ve hiç oralı olmadım. Çünkü kahvaltıdan yeni kalkmış ve fotoğraf çekme telaşı ile geziniyordum.

Gurubumuza liderlik eden sevgili dostum Ali Karaman, ‘taze sıkılmış’ olan nesneyi merak edip satıcının yanına yaklaşıp gördüklerini benimle paylaştığında gerçekten ‘bu kadarı da pes’ dedim. Meğer bizim bir hemşerimiz, şenlik alanının girişinde kartopu sıkıp 50 Kuruş’a satıyormuş.

İsmail Şahinbaş