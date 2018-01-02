Sonbahar renkleri kışa dönüyor. Cep telefonumun alarmı sevdiğim ve seçtiğim melodi ile beni uyandırsa da henüz karanlık. Hava serin ve hafta sonuna daha çok var, gönülsüzce uyanıyorum. Akşamdan seçtiklerimi hızla giyinip hazırlanırken elim, onlarca minik deniz kabuğundan yapılmış kolyeye uzanıyor, alıyorum.
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