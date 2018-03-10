Serçesiz Olmaz!

Bir zamanlar en yaygın kuş olarak bilinen serçelerin dahi nüfusu tüm dünyada azalıyor. Evet, yanlış duymadınız! İngiltere’de son 40 yıl içinde serçelerin yüzde 68’i, yani 20 milyon serçe yok oldu. Hollanda’da serçeler nesli tehlike altında tür olarak kırmızı listeye alındı. Üstelik son 10 yılda Anadolu’da da serçelerin azaldığını biliyoruz. Giderek daha fazla betonlaşan ve parklarını kaybeden şehirler, insanlar gibi serçelerin de yaşamını zorlaştırıyor.

Serçelerin hikâyesi aslında bizim hikâyemiz. Serçelerin sayısındaki azalma, bizlerin yaşam kalitesindeki düşüşün bir işareti belki de. Şehirlerin giderek daha da betonlaşmasına, sonucunda, serçelerin ve pek çok başka canlının azaldığı bir dünyada yaşamak zorunda kalmamıza dikkat çekmek amacıyla 20 Mart’ta Türkiye’nin parklarında buluşmaya ne dersiniz? Dileyen herkes kendisine en yakın parkta bir etkinlik yaparak tüm dünyada gerçekleşen 20 Mart Dünya Serçe Günü’ne dâhil olabilir. Parklarda yapacağımız etkinliklerin içeriğini belirlemekte tümüyle özgürüz. Bölgemizdeki serçeleri gözlemleyebilir, fotoğraflarını çekebilir, hikâyelerini anlatan müzik veya tiyatro performansları gerçekleştirebilir veya bambaşka bir etkinlik gerçekleştirebiliriz. Serçeler ve doğa için mahallemizin çocuklarıyla buluşabiliriz.

Türkiye’nin neresinde olursanız olun, 20 Mart Dünya Serçe Günü’nde betonlaşmaya, doğanın yok oluşuna ve serçelere dikkat çekmek için yapacağınız etkinlikleri Doğa Derneği’nin Facebook hesabından duyuracağız ve fotoğraflarınıza yer vereceğiz. 20 Mart’ta size en yakın parkta buluşalım!

Detaylı bilgi ve iletişim için:

Saner Erdoğan

Tel: 0534 878 90 82

email: saner.erdogan@dogadernegi.org