Safranbolu’nun Tarihi Çeşmeleri Restore Ediliyor

Safranbolu Belediyesi, Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde olan çeşmelerin restorasyonlarına başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, “Safranbolu’daki tarihi dokunun vazgeçilmez parçalarından bir tanesi de çeşmelerimizdir “ dedi.

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