SAFRAN FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

UNESCO Dünya Miras kenti Safranbolu’ya adını veren safranın hasadının yapılacağı 7. Safran Festivali 13-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahip olan safran aynı zamanda boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılıyor.

Türkiye’deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve hoş koku bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda Dünya’da tescili sağlanarak ‘milli bitki’ unvanı alan safran son olarak Avrupa Birliği komisyonu tarafından tescil listesine konuldu.

Her yıl Ekim aylarında hasadı yapılan safranın festivaline ise sayılı günler kaldı. Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ortaklığında 7.ncisi yapılacak Safran Festivali’nin program içeriği, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de katılımı ile düzenlenen 3 toplantıda oluşturularak netlik kazandı.

Dünya’nın en iyi korunan 20 şehrinden birine ismini de veren coğrafi işaretli Safran bitkisi için düzenlenen 7. Safran Festivali 13-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Türkiye’den ve dünya ülkelerinden binlerce turistin festivale katılım sağlaması bekleniyor.

Safranbolu’nun ve safranın tanıtılması amacıyla kortej yürüyüşü ile başlayacak olan 7. Safran Festivali’nin program içeriğinde ise şu etkinlikler yer aldı; halk oyunu gösterileri, Cinci macunu ikramı, zerde ikramı, safranla oluşturulacak el sanatları sergisi, safranın turizm, sağlık ve tarımsal açıdan özelliklerinin anlatılacağı paneller, mor bayrak almaya hak kazanan işletmelere plaket takdimi, konserler, safran soğanı dağıtımı, resim sanatı çalışmaları, safranlı yemek yarışması, resim sergileri, tıbbi ve aromatik bitkiler şehri gezisi ve doğa yürüyüşleri…

Safran üretimine, Safranbolu’nun tanıtımına büyük katkı sağlayan ve Türkiye’nin dört bir yanından ziyaret edilecek Safran Festivali’ne ilginin yoğun olacağı beklenmekte.

SAFRANBOLU BELEDİYESİ 06.10.2023