Masal Şehir; Irkutsk

Sabah saatlerinde tren yolculuğumuz Irkutsk’ da sonlanıyor. ‘Sibirya’nın Paris’i olarak nitelenen kent; Rusya, Çin, Moğolistan üçgenindeki ticaret noktalarından ve Trans Sibirya Demiryolu hattının buradan geçmesi ile merkezi bir şehir olmuş. Irkutsk Oblastı’nın (eyalet, bölge) başkenti Irkutsk’a varışımızla pek çok tarihsel ve düşsel hikâye karşılıyor bizleri.
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