Maçahela’nın Biyolojik Yapısı

Maçahela Havzası (Camili); yöre halkı ile doğanın uyum içerisinde yaşadığı ender yörelerdendir. Öyle ki; saf Kafkas arısı, çengel boynuzlu dağ keçisi, dağ horozu, kırmızı benekli alabalığı, boz ayı, çakal ve geyik yerel halka uyum içinde yaşıyor. Bu birlikteliğe bulut denizleri eşlik ediyor. Ve elbette yüzlerce çiçek türü ve ağaçlar görselliği tamamlıyor.

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