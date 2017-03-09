Likya Yolu (23-29 Nisan 2017)

Bu etkinliğimizde, Likya Yolu’nun Olympos Bölgesi’nde bulunan parkurlardan bir bölümünü yürüyeceğiz. 23 Nisan Pazar günü, 11.00 Antalya Havalimanı, 12.00 Antalya Otogarı buluşma noktalarımız. Uçak veya otobüs biletlerini bu zaman dilimine göre almamızda yarar var. Kamp yerimiz olan Adrasan’da öğle yemeğinin ardından kısa yürüyüş ve parkurların bilgilendirilmesi yapılacaktır.

24 Nisan Pazartesi / Sazak Koyu

İlk günkü parkurumuz kamp tesisimizin bulunduğu yerden başlayıp, aynı yerde bitiyor. Orman içi toprak araç yolundan oluşan parkur Sazak Koyu’na ulaşıyor. Mayo bulundurmakta kuvvetli yarar var.





25 Nisan Salı / Musa Dağı Trans

Bu parkur, Adrasan’dan Çıralı’ya doğru, Olympos antik kentinin bulunduğu Musa Dağı’nı aşarak ulaşıyor. Dik çıkış ve inişlerden oluşan bu parkur, 15 km’lik bir mesafeyi kapsıyor.

26 Nisan Çarşamba / Ulupınar ve Yanartaş

Beycik Köyü’nden Ulupınar’a, buradan da Yanartaş’ı aşıp Çıralı’ya inen bu parkur görsel açıdan mükemmel nitelikte. Toplamda 15 km olan parkur, iniş ve çıkışlardan oluşuyor.

27 Nisan Perşembe / Gelidonya Feneri

Likya Yolu’nun en büyüleyici ve en vahşi parkuru olan bu parkur, Markiz Dağı’nın Akdeniz’e bakan eteklerinden, rüzgârların ıslık çaldığı kayalıklardan geçiyor. 15 km’lik mesafenin sonunda bulunan büyüleyici Gelidonya Feneri bütün yorgunlukları unutturacak nitelikte.

28 Nisan Cuma / Tahtalı Dağı Trans

Buraya kadar geldikten sonra, bu bölgenin en yüksek dağına (2366 metre) çıkmamak olmaz. En zorlu yürüyüş gününde, en keyifli gururu yaşamak için Tahtalı Dağı’nın zirvesine yakın bir geçitten geçeceğiz. Beycik Köyü’nden başlayacak parkur, Emzikçeşme’yi geçtikten sonra Toros sedirleri arasından Yayla Kuzdere Köyü’ne iniyor. Toplamda 17 km’lik bir parkur bekliyor bizleri.

29 Nisan Cumartesi / Dönüş yolu

Sabah kahvaltısının ardından gurup olarak yenecek öğle yemeğinin ardından dönüş için akşam saatlerinde önce Antalya Otogarı’na, ardından Antalya Havalimanı’na gideceğiz. Dönüş biletlerini bu zaman dilimine göre ayarlamamızda yarar var.

Detaylar: Aktif katılımlı bu etkinlik; kamp tesisi konaklamalıdır. Tesissimiz Antalya’nın Kumluca İlçesi, Adrasan (Çavuşköy) Kasabası’nda Akdeniz’e yürüme mesafesinde nehir kenarında bulunmaktadır.

Katılım bedeli: 1650 TL’dir (KDV dâhil)

Günışığı Turizm Yayıncılık Pazarlama

Denizbank Beyoğlu Şubesi

IBAN: TR96 0013 4000 0032 4769 3000 01

Fatura kimin adına kesilecekse, tur bedeli o isimle yatırılması gerekmektedir. Seyahat sigortası için katılımcının vatandaşlık numarası gereklidir. Tura katılım 12 kişi ile sınırlı olduğu ve bölgeye ulaşımın katılımcı tarafından sağlanacağı için tura katılmadan önce lütfen bizimle irtibata geçin…





Fiyata dâhil olan hizmetler: Etkinliğimiz Antalya’da başlayıp, yine Antalya’da sona ermektedir. Ara ulaşımlar ve TP konaklama (sabah kahvaltıları, akşam yemekleri) ve rehberlik dâhildir. Yürüyüş günleri için kumanya hazırlanacaktır.

Fiyata dâhil olamayan hizmetler: Ana yolculuk ve müze girişleri.

Konaklama: Kamp tesisinde yapılacak konaklama iki kişilik odalarda gerçekleşecektir.





Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2017 mesai saatleri bitimi.

Not: Temel yürüyüş kurallarını bilen ve ortalama yürüyüş temposuna sahip herkesin rahatlıkla gerçekleştirebileceği bir etkinliktir.

Bu Turda Gerekli Malzemeler: Yürüyüş ayakkabısı, günlük kullanım için küçük sırt çantası, alın feneri ya da el feneri, matara, rüzgârlık veya yağmurluk, güneş gözlüğü ve güneş kremi, mayo ve kişisel temizlik eşyaları ve yürüyüş için baton.

Başvuru: Çok özel bu etkinlik için; trekking@trekking.com.tr

0 (212) 245 79 66

Trekking Travel

TÜRSAB 5239