Kuzey Işıkları, 27 Ocak 2017

Ve son gün; şimdiye kadar her şey çok güzel. Hiçbir aksi durum yok, her şey yolunda gidiyor. Bu gün rotamız buz tutmuş bir göl olacak. Eğer şansımız iyi giderse bu gölün üzerinde balık yakalamaya çalışacağız. Fakat önce buzda bir delik açmak lazım. Buzun kalınlığı 60 cm, el yordamı ile ve özel bu iş için kullanılan bir alet var.

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