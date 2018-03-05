Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı adına 2017 yılında yapmış olduğumuz çalışmaların bir başlığı da Kocaeli’nin kanyonları ve bu kanyonlarda oluşturulabilecek rotalardı.

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