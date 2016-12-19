İZ’LE GEZ Keşif Kulübü, sizi muhteşem manzarasıyla, karlı Karadeniz’e davet ediyor… Karadeniz’in en eğlenceli etkinliği ‘Ayder Kardanadam Şenliği…’ Tarihi konakları, taş kemer köprüleri, şelaleleri ve Karadeniz yemekleriyle karlar altında Fırtına Vadisi… Beyaz kar örtüsü ile Meryemana Vadisi ve Sümela Manastırı… İsmail Şahinbaş rehberliğinde, doğanın kalbinde karlı Karadeniz’i siz de keşfedin…

Program

27 Ocak Cuma / Fırtına Vadisi

Turumuz 27 Ocak 2017 Cuma günü saat 10.00’da Trabzon Havalimanı’nda başlayıp, 29 Ocak 2017 Pazar günü 19.00’da aynı yerde sona erecektir (Uçakla gelmeyen katılımcılarımız, Trabzon merkezden havaalanına ulaşımı sağlayabilir).

Ülkemizin her tarafından gelen katılım istekleri üzerine böyle bir uygulama başlatmış bulunuyoruz. Bu turun ana ulaşım giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Tur iptali diye bir durum söz konusu değildir. Ancak bölgede bu tarihlerde düzenlenen Ayder Kardanadam Şenliği sebebi ile yoğun talep olduğu için konaklama rezervasyonumuz kısıtlıdır. Bölgeye ulaşım için yapılacak rezervasyondan önce tarafımıza başvurup turu satın almak gerekmektedir.

Trabzon Havalimanı’nda toplanan grup ile birlikte Fırtına Vadisi’ne doğru yola çıkacağız. İlk durağımız Fırtına Vadisi içerisinde Karadeniz yemekleriyle ünlü bir kır lokantası. Öğle yemeğinin ardından karlar altındaki Fırtına Vadisi’ni gezeceğiz. Ulaşımın elverdiği ölçüde Vadi’nin tüm doğal ve tarihi güzelliklerini göreceğiz. Akşam, iki gece boyunca konaklayacağımız Ayder’de bulunan dört yıldızlı Kaçkar Resort Hotel’e hareket edeceğiz. Otele yerleştikten sonra gurup olarak akşam yemeğinden sonra daha önce İztv için çekmiş olduğumuz Ayder Kardanadam Şenlikleri’ni de anlatan ‘Kar Şenlikleri’ belgeselini izleyeceğiz.

28 Ocak Cumartesi / Ayder Kardanadam Şenliği

Oteldeki sabah kahvaltısının ardından günün erken saatlerinden başlayarak tam gün şenlikleri takip edeceğiz. İsteğe bağlı olarak; Ayder Yaylası’nda kaplıca keyfi ve horon…

29 Ocak Pazar / Sümela Manastırı

Oteldeki sabah kahvaltısının ardından Trabzon’a doğru Sümela Manastırı’na doğru yola çıkacağız. İlk durağımız Meryemana Vadisi içerisinde bir kır lokantası. Öğle yemeğinin ardından karlar altında Sümela’yı ziyaret edeceğiz. Akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’nda olacak şekilde geri döneceğiz.

Detaylar

Katılım bedeli: 1200 TL’dir (KDV dâhil) İki kişilik odada iki kişi konaklama

Tek kişilik oda farkı iki gün için 100 TL dir.

Garanti Bankası Taksim Şubesi

Hesap Adı: Günışığı Turizm Yayıncılık Pazarlama

Hesap No: Şube kodu 28 / 6294110

IBAN: TR93 0006 2000 0280 0006 2941 10

Not: Ücret gönderilerinde açıklama bölümüne ‘İZ KARLI KARADENİZ TUR BEDELİ’ yazmanızı rica ederiz. Ayrıca fatura kimin adına kesilecekse o isimle yatırılması gerekmektedir.

Fiyata dâhil olan hizmetler: Turumuz Trabzon Havalimanı’nda başlayıp aynı yerde sona erecektir. Tüm ara ulaşımlar, öğle yemekleri ve bölgenin en yeni ve ne güzel oteli Kaçkar Resort’da konaklama (sabah kahvaltıları, akşam yemekleri) ve rehberlik (İsmail Şahinbaş) dâhildir.

Fiyata dâhil olamayan hizmetler: Trabzon’a geliş-gidiş ulaşım…

Konaklama: Konaklama Ayder Yaylası’nda bulunan Kaçkar Resort Hotel’de iki kişilik odalarda gerçekleşecektir.

Son başvuru tarihi: 23 Ocak 2017 mesai saatleri bitimi.

Rezervasyon: 0 (212) 293 50 43

izlegez@iztv.com.tr

Trekking Turizm (TÜRSAB 5239)