Karabük Valiliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün desteği ile 22 Aralık 2016 tarihinde, Karabük Öğretmenevi’nde Karabük Tabiat Turizmi Çalıştayı düzenleyecek.

Çalıştay, dergi ekibimizin hazırlamış olduğu ve yönetmenliğini dergimizin yayın yönetmeni İsmail Şahinbaş tarafından yapılan ‘Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır’ isimli belgesel film ile açılacak. Bu gösterim, belgesel filmin ilk gösterimi olması açısından da önemli.

Yine dergi ekibimizin Yenice Belediyesi adına hazırlamış olduğu ‘Doğa Yenice’dir projesi yayın yönetmenimiz İsmail Şahinbaş tarafından sunulacak.

Program

09.30-10.00 Açılış konuşmaları

10.00-10.20 ‘Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır’ belgesel film gösterimi

10.20-11.00 Ekoturizm faaliyetlerinin sosyo-kültürel boyutları (Dr. Murat Yıldız)

11.15-11.45 Ekoturizm planlamasında izlenecek yöntemler ve Köprülü Kanyon Milli Parkı örneği (Yrd. Doç Dr. Ufuk Coşgun)

11.45-12.20 Karabük İli’nin Ekoturizm Potansiyeli (Doç. Dr. Nuray Türker)

12.20-13.00 Yenice İlçesi’nin Ekoturizm Potansiyeli ve Safranbolu-Eflani Katır Yolu örneği (İsmail Şahinbaş)

14.00-14.20 Safranbolu İlçesi’nde planlan ekoturizm çalışmaları (Zülfiye Eraslan Özcan)

14.20-14.40 Eskipazar İlçesi’nde planlanan ekoturizm çalışmalar (Ahmet Bostan)

14.40-15.00 Karabük İli Tabiat Turizmi Master Planları süreci (Funda Gürleyen Kuru)

15.00-15.20 Karabük İli korunan alanlarında planlanan ekoturizm faaliyetleri (İsmail Sevimler)

15.30-17.00 Ekoturizm çalıştayı içi kurumlarda gelen görüşler, değerlendirme ve çalıştay sonuç raporunun oluşturulması.