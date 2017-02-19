İzmit Körfezi, Flamingolar ve Binlerce Sukuşunun Uğrak Yeri Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Outlet Center’in arka kısmındaki yaklaşık 200 metrelik sahil kısmında kuşlara ayırdığı sulakalanı onlarca çeşit su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi’nin doğu sahilini dolduruyor.

Aralarında çok ender görülen flamingoların bile yer aldığı binlerce sukuşu sahilde hem dinleniyor, hem de beslenme imkânı buluyor. Kuşlar besin açısından zengin olan sulak bölge, Büyükşehir tarafından da özenle korunuyor.

Çeşitli kuş türleri

Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların da uğrak yeri haline gelen körfez, renkli görüntülere sahne oluyor. Geçtiğimiz yıllarda birkaç tane görebildiğimiz flamingolar, artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulakalanı’nda barınıyor. Koruma altındaki sulakalan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkân sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna gibi kuş türleri görmek mümkün.

Yeni yaşam alanı

Körfezdeki temizlik çalışmalarıyla deniz içindeki canlı popülâsyonunun yanında dışındaki çeşitlik de artış gösteriyor. Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir bir yer haline getiriyor.

Yıllar önce kirlilik nedeniyle canlı yaşamının neredeyse yok olduğu İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen temizlik politikasıyla balık türleri artış gösterirken, körfez su kuşlarının da yeni yaşam alanı haline geldi.