İvriz, Taşkale ve Hadim Fotoğraf Turu

Konya’nın Ereğli ve Hadim ilçeleri ile Karaman’ın Taşkale ilçesini kapsayan bu etkinlik görsel toplayıcılık üzerine kurgulanmıştır. Etkinlik bölgenin en ideal mevsim şartlarını göz önüne alarak hazırlanmıştır. 2.200 TL olan etkinlik 12 kişi ile sınırlı olup, tam pansiyondur. 22 Mayıs akşamı tur otobüsü ile yola çıkıp, 12 saatlik bir yolculuk sonrası konaklama yapacağımız Konya Ereğli’ye varacağız. Genel turistik gezi kuralları dışında tam anlamı ile ışığın peşinde koşulacak olan bu etkinlik Sırtçantam Dergisi ile Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin ortak etkinliği ile gerçekleşecektir.

23 Mayıs Cumartesi / Meke Krater Gölü, İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Halkapınar

Gündoğumunda Karapınar Meke Krater Gölü’nde başlayacak olan fotoğraf çekimimiz Ereğli’de kahvaltı ve öğlen yemeği karışımı ve otele yerleşme ile sürecek. Öğleden sonra İvriz Hitit anıtı, bölgeye bereket veren su kaynağının ana çıkış noktasını belgeledikten sonra Halkapınar’da gün batımı fotoğrafları toplayacağız.

24 Mayıs Pazar / Ulucami, Rüstempaşa Kervansarayı ve Akgöl

Ereğli’de bulunan Ulucami ve Rüstempaşa Kervansarayı’nı belgeledikten sonra öğleden sonra Akgöl’de flamingo ve mevsimine göre bölgede bulunan kuşları ve çevreyi belgeleyeceğiz. Akşam saatlerinde Tren Garı’nda olacağız.

25 Mayıs Pazartesi / Hadim Yerköprü Şelalesi ve Taşkale

Bugün yolculuk günün erken saatlerinde başlayacak. Çünkü ülkemizin en güzel şelalelerinden biri olan Hadim Yerköprü Şelalesi’ni belgeleyeceğiz. Günün ikinci yarısında ise Karaman’ın Taşkale ilçesinde tarihi kaya ambarları ve Bolkarlar’ın kuzey eteklerinde bulunan coğrafyaları belgeleyeceğiz.

26 Mayıs Salı / Ihlara Vadisi ve Tuz Gölü’nde Günbatımı

Üç gece konakladığımız Ereğli ve otelimize kahvaltının ardından veda edip Ihlara Vadisi’ne gideceğiz. Ihlara Vadisi’nin bahar ayını belgeledikten sonra dönüş yolunda Tuz Gölü’nün gün batımını belgeleyeceğiz. Mayıs ayının sonu, renklerin her tonu bu etkinliğimizde belgelenecek.

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