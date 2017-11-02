Hatay, İstanbul ve Kütahya UNESCO ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’nda

Yaratıcılığı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak belirlemiş şehirler içinde ve arasında uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ve böylelikle UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen UNESCO ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na İstanbul, Hatay ve Kütahya şehirlerimiz dâhil oldu.
-
-
-
En Popüler
-
Son Eklenenler
-
Son Yorumlar
- Mine Öztekin : Biz Mudurnu ile tanıştığımızda hala tavukçuluk baştacı geçim kaynağı idi,...
- umiteren : üstadım beni onure ettiniz.
- Selahattin Kondak : "Iğdır’da ‘Kerbela Şehitleri’ni Anma Etkinlikleri ve Aşure Günü" kısmını "....ve...
- Selahattin Kondak : Beklemedeyiz İsmail abi..Başarılar..
- hunter37 : Bu haklı mücadelenizde bende sizlerin yanındayım.Sağlıklı ve onurlu bir yaşam...
-
Karışık Yazılar
-
-