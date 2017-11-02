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Hatay, İstanbul ve Kütahya UNESCO ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’nda

Hatay, İstanbul ve Kütahya UNESCO ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’nda

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Yaratıcılığı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak belirlemiş şehirler içinde ve arasında uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ve böylelikle UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen UNESCO ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na İstanbul, Hatay ve Kütahya şehirlerimiz dâhil oldu.

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