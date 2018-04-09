‘Gelecek Tarımda’ Diyerek Akıllı Tarım Projesini Başlattık

Anadolu Efes ve WWF-Türkiye, ‘Gelecek Tarımda’ diyerek hayata geçirdikleri Akıllı Tarım Projesi ile Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretiminde köklü bir dönüşüme katkıda bulunacak. Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, çiftçi deneyim ve bilgi paylaşım platformu ile genç çiftçiler için bir destek programını da kapsıyor.

‘Gelecek Tarımda’ projesi kapsamında 36 yıldır tarımsal Ar-Ge çalışmaları yapan, çiftçi destek programları geliştiren ve sürdürülebilir tarım alanında başarılı çalışmalara imza atan Anadolu Efes, dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’in ulusal örgütü WWF-Türkiye iş birliği kapsamında ‘Gelecekte Tarım, Tarımda Gelecek Var’ mottosu ile yola çıkarak yeni bir projeye imza atıyor.

Arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, gençleri tarımsal üretime teşvik ederek Anadolu’da tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor. Türkiye’de akıllı tarım uygulamalarıyla, kendi ürünlerinin hammaddesini üretmek konusunda öncü olmayı hedefleyen Anadolu Efes, WWF-Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında arpa ve şerbetçiotu tarımında kullanılan konvansiyonel yöntemlerden kaynaklı, ekolojik dengeye yönelik tehditlerin azaltılmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında ilk etapta, Konya, Kayseri, Eskişehir ve Adıyaman’da 15 arpa çiftçisinin, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise şerbetçiotu üretimi yapan 5 çiftçinin 1.542 dekar, başka bir deyişle yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki arazisinde akıllı tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarla uygulamalarının faydalarının ölçümlenerek yaygınlaştırılması planlanıyor.

Şerbetçiotunun Türkiye’deki tek alıcısı, arpanın ise en büyük alıcılarından olan Anadolu Efes, WWF-Türkiye iş birliğiyle yürüteceği projeyle, 5-10 yıllık süreçte Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretiminde köklü bir dönüşüme katkıda bulunurken çiftçiliğin önemini vurgulayacak, gençlerin tarımsal üretim ve işletme değer zincirlerine katılımlarını teşvik edecek.

‘Odağımız sürdürülebilirlik’

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Türkiye’de akıllı tarım uygulamaları ile kendi hammaddesini üretmek konusunda öncü olma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Ağırbaş, şöyle devam etti: “Odağımız sürdürülebilirlik ve kalite. Sürdürülebilirliği ‘Pozitif Etki’ planımız çerçevesinde tüm iş süreçlerimizde uyguluyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana tüm fabrikalarımızda aynı kalite ve standartta yüksek teknoloji ile üretim yapıyoruz ve Anadolu’nun özenle seçilen doğal hammaddeleri ile üretilmiş geniş ürün portföyümüzü tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz. Kalitemizde çiftçilerimizin yetiştirdiği kendi adımıza tescilli tohumlarımız ile üretilen hammaddelerimizin rolü çok büyük. Yürüttüğümüz sürdürülebilir tarım alanındaki çalışmalarımıza çevresel ve sosyal fayda odaklı yeni bir projeyle devam ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Biyolojik çeşitliliğin korunması, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kirlilik ve israfın önlenmesi suretiyle insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için çalıştıklarını hatırlatan WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ise “2050 yılında yaklaşık 10 milyar olacak dünya nüfusunu beslemek için gıda üretimimizin küresel olarak en az %50 artması gerekiyor. 2050’de Türkiye nüfusu 95 milyonu geçecek ve 2080 öngörülerine göre Türkiye tarımda bugün üretebildiğinden %15 daha az üretebilecek. Bu nedenle akıllı tarıma geçmemiz zorunlu görünüyor. Akıllı Tarım Projesi, tarımda verimliliği artırırken, tarımsal faaliyetlerin toprak, su ve canlılar üzerindeki etkilerini azaltacak, iklim değişikliği kaynaklı etkilere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayacak. Bundan da hem insan, hem doğa kazançlı çıkacak” dedi.