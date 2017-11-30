Yeni bir kaçış planı var önümde, Edremit Körfezi ve İda Dağı yeniden beni bekliyor. Truvalılardan Perslere, Romalılardan Selçuklulara, Osmanlılardan günümüze tüm medeniyetlerin izlerine rastlanan bu cennete sanırım üçüncü yolculuğum. Yıllar önce bir Ege-Akdeniz turunda kısa süreli bir geçiş noktasıydı, suları buz gibi ‘bin pınarlı’ olarak tanımlanan güzelim coğrafyaya merhaba demiştim.

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