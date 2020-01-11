Evcil Canlara Seyahat Özgürlüğü

10 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir takım değişikliğe gidildi. Evcil canları ilgilendiren yönetmelik değişikliğine göre; evcil hayvanlar ulaşım araçlarında, sahipleriyle birlikte kilitli kafeste olmak şartı ile sahiplerinin yanında seyahat edebilecek.

Resmi Gazete‘de yer alan yönetmelik maddesine göre; aşı karneli kedi ve köpekler, kuş gibi evcil hayvanlar, hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek.

İlgili maddede:

“Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine iki uyarma verilir.”