En Zengin Botanik Bahçe Kocaeli’ye Geliyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş’ın katılımları ile Kocaeli Biyolojik Çeşitlilik Bahçesi Protokolünü imzaladı. Başkan Karaosmanoğlu imza sonrası yaptığı açıklamada; “Kocaeli’yi bugün turistik amaçlı bir cazibe merkezi haline getiren en önemli unsurların tümü, çevre yatırımları ile yakından ilişkilidir. 14 yıl önce göreve geldiğimizde, bir çevre seferberliği başlatmış olmasaydık, bugün Kocaeli’nin bir doğa ve turizm kenti olarak anılması da mümkün olmazdı” dedi.

“Denizlerimizi mavi bayraklarla taçlandırdık”

AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol ve Kartepe Belediyesi yetkililerin de hazır bulunduğu törende açıklamalarına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, “Biz bu mücadeleyi topyekûn bir seferberlik anlayışıyla yerine getirdik. Bu mücadelemizi Kocaeli’nin havasını soluyan herkesle birlikte başlattık. Özellikle İzmit Körfezi’nin mavi rengini geri kazanması, kentin yeşiliyle mavisiyle yeniden gülümsemesi için ortak hareket ettik. Bugünlere elbirliğiyle geldik. Göreve geldiğimizde sanayisiyle rengi griye dönen bu şehri, bugün yeşille mavinin buluştuğu bir şehre dönüştürmek kolay olmadı. Çok uzun yollar kat ettik. Büyük mesafe aldık. Gebze Atık Su Arıtma Tesisimiz başta olmak üzere 22 arıtma tesisiyle Kocaeli’nde arıtılan atık su miktarını yüzde 99’lara çıkardık. Deniz denetim uçağımızla Körfezimizi kirletenlere göz açtırmadık. Hummalı çalışmalar, denetimler sayesinde denizlerimizi mavi bayraklarla taçlandırdık” ifadelerini sarf eti.

“Çevreye yapılan yatırım doğrudan insana yatırımdır”

Bugün sahillerimizde beş mavi bayrağı birden dalgalandırıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz diyerek sözlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Allah’ın izniyle Körfezi’mizdeki Mavi Bayrakların sayısını daha da artıracağız. Ayrıca; Kocaeli’yi mesire alanlarıyla doğa yürüyüş parkurlarıyla donattığımızı, kent geneline 8 milyondan fazla ağaç diktiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Bunlar tesadüf değil, bunlar çok çalışmanın ürünüdür. Çevre sorununun küresel felakete dönüştüğü ve dünyayı sardığı günümüzde, çevreye yapılan yatırım doğrudan insana ve geleceğe yapılan yatırımdır. Ulvidir ve mecburidir. “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” diyen bir peygamberin ümmeti olarak ve “yaş ağaç kesenin başını keserim” diyecek kadar çevre bilincine sahip bir ecdadın torunları olarak, çevre bilincine en çok bizim sahip çıkmamızın gerekliliği ortadadır” şeklinde konuştu.

“Şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz”

Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak ancak ve ancak yeşil alanları çoğaltmak ve doğanın güzelliğini muhafaza etmekle mümkündür vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu noktada hepimizin ödevleri bulunmaktadır. İşte bu amaçla Kartepe’de doğal yaşam parkını faaliyete geçirdik. İşte bu nedenle 8 milyondan fazla ağaç diktik. İşte şimdi de bu nedenle yaklaşık 3 hektar alanda Kocaeli Biyolojik Çeşitlilik Bahçesi’nin yapılması için protokolü imzalayıp; Hızlı bir şekilde çalışmalara başlıyoruz. Biz ilk gün de söylediğimiz gibi ne sanayiyi çevreye, ne de çevreyi sanayiye feda etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü dünya bu hızla kirlenmeye ve yok edilmeye devam ederse; bir gün gelecek, doğaya bugün olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız olacak. İnşallah sizlerin de katkısıyla Kocaeli’yi yaşanan ve yaşatan kent haline getirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu önemli protokolde emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyor, özellikle böylesine önemli bir projenin hayata geçmesi için yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“Endemik türler ülkemizin hazinesidir”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ise, Kocaeli’de ki endemik türler çalışmalarımız sayesinde 42’den 52’ye çıktı. Nuh’un Gemisi veri tabanı sayesinde bir milyon dört yüz altmış bin tane veri girişimiz var. Kocaeli’de ki endemik türleri fotoğraflarıyla, özellikleriyle ve koordinatlarıyla sistemimize aktardık. Bu endemik türler ülkemizin hazinesidir. Kocaeli’de yetişen bu türlerin örneklerini botanik bahçemizde yetiştireceğiz. Doğada bir eksilme olduğunda bu endemik türleri botanik bahçemizde üretecek ve doğada yeniden çoğalmasını sağlayacağız” açıklamasını yaptı. Protokol töreni karşılıklı görüş alışverişin ardından sonra erdi.

Tabiatın korunmasına aktif katılım sağlanması hedefleniyor

İmzalanan bu protokolle Halk arasında ‘Kavakçılığın önü’ olarak bilenen 2,99 hektarlık alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulması plânlanan Kocaeli Biyolojik Çeşitlilik Bahçesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile botanik bahçe kurulacak. İmzalanan proje sayesinde Kocaeli’ndeki izlemeye değer olarak tespit edilen bitki türlerinin bu deneme alanında test edilerek üretilen bireylerin doğal habitatına dikilmesi/taşınması sağlanacak. Aynı projede nesli tehlike altında olduğu tespit edilen bitki türlerinin uygun bireylerde üretim metotlarının çalışılarak doğal ortamına dikiminin gerçekleştirilmesi, hastalıkları önleyen, iyileştiren ve insan sağlığını sürdürmek için kullanılan, ülkemiz ve dünyada kullanımı sürekli artış gösteren tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğaltılması ve tanıtımı da hedefleniyor. Tabiat hakkında farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, tabiat ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, tabiata karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak, tabiatın korunmasına aktif katılım sağlamak, Kocaeli’nin biyolojik çeşitliliği konusunda halkı ve hedef kitle olarak öğrencileri bilinçlendirmek de diğer bir hedef olarak belirlendi. Kocaeli’nin yaban hayatı ve önemi hakkında halkı bilinçlendirmek içinde çalışmalar ele alınırken, Biyolojik çeşitlilik ve önemi hakkında halkı ve öğrencileri bilinçlendirmek de ana hedefler arasında yer alıyor.