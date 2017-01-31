Doğada Aşk Var!

14 Şubat’ta tehdit altındaki bir türü evlat edinerek hem sevgilinize yaşam dolu bir hediye verebilir hem de WWF-Türkiye’nin doğa koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.

WWF-Türkiye’nin evlat edinme kampanyasıyla panda, kaplan, orangutan, deniz kaplumbağası ve orfoz gibi tehlike altındaki birçok türün korunmasına destek olabilirsiniz. Doğa koruma çalışmaları sayesinde sayıları son 10 yılda yüzde 17 oranında artarak 1864’ü bulan panda ve son altı yılda 3200’den 3890’a çıkan kaplan gibi türler, bu desteklerin olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Türkiye’de de koruma çalışmalarıyla kaderi değişebilecek yeşil deniz kaplumbağası, saz kedisi veya orfoz gibi birçok tür bulunuyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) güncel kayıtlarına göre Türkiye’de nesli küresel düzeyde tehlike altında 389 tür var. Bunların ne yazık ki çok azı koruma altında. Doğa koruma çalışmalarının daha fazla insana ve daha çok kaynağa ihtiyacı var.

Siz de seçtiğiniz bir türü sembolik olarak evlat edinerek WWF-Türkiye’nin doğa koruma çalışmalarına katkıda bulunabilir, Sevgililer Günü gibi özel günlerde tehlike altındaki bu türleri başkaları adına evlat edinerek onlara özel bir hediye verebilirsiniz.

Bir hediyeyle iki mutluluk yaşatmak için destek.wwf.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.