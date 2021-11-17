Diyadin Kaymakamlığı adına hazırlanan Buz ve Ateş Diyadin belgeselinin çekimleri tamamlandı. Diyadin coğrafyasını oluşturan iki temel etmen üzerine hazırlanan belgesel bu yılın Aralık ayı içerisinde gösterime girecek.

Dergimizin Yayın Yönetmeni İsmail Şahinbaş’ın yönetmenliğini üstlendiği belgeselde; Tendürek Dağı’nın volkan yapısı ile Aladağlar’ın buzul göllerinin oluşturduğu iklim ve coğrafi yapı içerisinde bölge halkının yaşam mücadelesi konu ediliyor.

Ağrı’nın diğer tüm ilçelerinde olduğu gibi geçimini hayvancıkla sağlayan halkın yıllık döngüdeki yaşam mücadelesi, göç olgusu ve ilçenin coğrafi yapısı ilgi çekici nitelikte.

Başta Tendürek ve Aladağlar olmak üzere, Fırat’ın ana su kaynağı Murat Nehri’nin doğduğu toprakları dört mevsim görüntüsü, Murat Bazalt Kanyonu, şelaleler, buzul gölleri, derin vadiler ve antik mağara yaşam alanları ile Diyadin bir belgesel film ile kayıt altına alınmış oldu.

Belgesel film ile birlikte aynı ismi taşıyan gezi rehberi niteliğindeki kitap ta film ile birlikte aynı zamanda yayımlanacak.