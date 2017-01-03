“Bir ormana en çok hangi renk yakışır? Beyaz, yeşil, mavi ya da kırmızı… Peki ya tüm bu renkler, tek bir ormana aitse? Batı Karadeniz’in incisi Yenice ormanları, sahip olduğu güzelliği sonsuz bir döngüde sürdürebilen ender yerlerden biri. Burada doğa, ziyaretçilerine her mevsim farklı renklerde bir şölen sunar…”

Sevgili kardeşim Barış Kılınç’ın yazmış olduğu belgesel metni bu paragrafla başlıyor. Bu paragraftan da anlaşılacağı gibi Yenice Belediyesi adına hazırlamış olduğumuz belgesel film bölgenin renkleri üzerine kurulu.

Her şey iki yıl evvel başladı. Karabük’ün şirin ilçesi Yenice’de, kentin sahip olduğu doğal değerleri tanıtmak için ‘Doğa Yenice’dir isimli bir proje başlattık. İlk önce tüm çalışmaları anlatacak bir internet sitesini (www.dogayenicedir.com) yayına sunduk. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaları bu site üzerinden ilgilisi ile buluşturduk.

Çalışmalar ilerledikçe kış mevsimin sonuna doğru ‘Beyaz Yenice’dir isimli bir fragman yayımladık. Belgesel de kış bölümü şu şekilde başlıyor: “Bir beyaz masaldır bu, suları buz gibi akar. Ağaçların dallarında pamuklar, biri diğerine eklenip durur. Yavaş yavaş gökten düşen taneler, tüm bu manzarayı süslemekle meşgul.” Ve “Gün ışığı iyice zayıfladığında, ayak izlerinden patikalar, yuvanın yolunu işaret eder. Evlerin damları yorgun, ahşap soğuk. Birkaç odun daha atıp sobaya, suların buzları kırıp kendine katacağı, yeşilin ise beyazı delip geçeceği gün sabırla beklenir. Sessizlik ve beyazlığın içinde… Kar beyazdır, beyaz Yenice’dir!” diye sona eriyor. Projenin en başından itibaren renkler üzerine plan yapmıştık. İki yıl boyunca Yenice coğrafyasının renklerini topladık.

Bahar mevsimi ile çiçek türlerini belgelemeye başladık ekip olarak. Saha çalışmalarında Yenice Belediyesi adına projeyi koordine eden Aşkın Uzunkara ve Yenice’de sivil toplum lideri Recep Karadöngel ile birlikte yoğun bir temponun sonunda ‘Yeşil Yenice’dir fragmanını da yayına verdik.

Bir yandan internet sitesi, diğer yandan fragmanlarla epeyce bir takipçi oluşturmayı başarmış olduk. Ve yaz mevsiminin sonu ile birlikte ‘Mavi Yenice’dir fragmanını da yayımladık.

Yenice’nin güz mevsiminde şansımız yaver gitti ve tüm renkleri topladık objektifimize. Neyi hayal ettiysek görselini elde etmiş olduk. Belgeselin güz mevsiminin anlatımı; “Bulutlar koşar adım geçip gitmeye başlar. Gölgeler uzar, herkes güneşten koparabildiğini alır. Sonbahar düşer ormana ve suya. Renkler dile gelir. Batı Karadeniz’in bu heybetli tepelerinde kızıl bir cümbüş başlar. Yenice’nin karışık ormanları bir yaş daha almıştır” paragrafı ile başlıyor. Ve “Gökte güneş dans ettikçe, yerde ağaçlar, dallar, yapraklar, evler; Bir yanar bir söner… Işık vurunca umutla dolar, gölge düştüğünde ise kederle. Yenice’de sonbahar bu ışık oyunlarının yalancısıdır. Bir rengin her tonu, bir yaprağın son hali… Tabiat kırmızıdır, kırmızı Yenice’dir” diye sona eriyor.

Dördüncü ve son fragmanımız ‘Kırmızı Yenice’dir oldu. Bu fragmanın ardından Sırtçantam Dergisi’nin 2016 yılının ilk sayısını ‘Doğa Yenice’dir isimli kapak konusunu ile yayımladık.

2016 yılı eksiklerin giderilmesi ve bölgede yapılacak tanıtım hamlesinden sonra turizm yatırımların nasıl şekillenmesi gerektiği üzerine çalışmalarla geçti. 2017 yılının bahar aylarında Yenice Belediyesi’nin turizmin hizmetine kazandıracağı konaklama tesislerinin açılışı ile birlikte 3 kitabı yayın hayatına sokacağız.

22 Aralık günü, Karabük Öğretmenevi’nde, Karabük Tabiat Turizmi Çalıştayı’nda ilk gösterimi yapılan ‘Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır’ belgesel filmi, aynı gece İztv’de de yayımlandı. Üretim çalışmaların tamamı İztv’de yapılan belgesel “Beyazdan yeşile, yeşilden maviye, maviden kırmızıya doğru süren bir yolculuktu geride kalan… Sonsuz orman denizinde, sonsuz bir döngüde… İşte bu yolculuk, renklerin yolculuğudur. Yenice ormanlarında kendi renginizi bulun…” paragrafı ile sona eriyor. Yenice ormanlarında rengi renginizi bulmanız dileklerimle…

İsmail Şahinbaş

